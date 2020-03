ING stelt uitfasering tancode uit wegens coronavirus

ING stelt het uitfaseren van de tancode uit wegens het coronavirus. De app en de scanner zouden de werking van de 2fa-codes overnemen, maar de bank rekent bij de overstap op veel vraag om hulp bij ING-vestigingen, wat nu niet mogelijk is.

Het vaarwel aan tan-codes is voor onbepaalde tijd uitgesteld, zegt ING. "Alles staat op zijn kop en dat geldt ook voor onze plannen". Oorspronkelijk was de bank van plan om eind deze maand de tan-codes buiten gebruik te stellen. Eventuele berichten die klanten daarover ontvangen hebben van de bank, kunnen ze dus ook als niet verzonden beschouwen.

Volgens ING is de tan-code inmiddels zo'n 32 jaar oud. De codes zijn een reeks tekens waaraan een volgnummer verbonden is. Bij een overboeking via internetbankieren geeft de bank een volgnummer op, waarna de klant de code moet invoeren. Tan-codes kan men op papier krijgen of per sms. Innmiddels zijn er twee alternatieven op tan-codes: de scanner, sinds 2019, en bevestigen in de ING-app, sinds 2017.