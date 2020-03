YouTube serveert pornografisch getinte advertenties

YouTube-gebruikers zien de laatste dagen met regelmaat seksueel getinte advertenties in de Android-app. Die verschijnen ook bij gebruikers die gepersonaliseerde advertenties uit hebben staan. De oorzaak is niet bekend.

Onder andere op Gathering of Tweakers klagen verschillende gebruikers over de advertenties. Daarop zijn vrouwen te zien die seksuele diensten aanbieden en daarbij verwijzen naar verschillende apps in de Play Store. Het gaat om datingapps zoals DatePub of GabbyHelp, waarvan sommige nog steeds in de Play Store te vinden zijn. Voor zover bekend komen de advertenties alleen voor in de YouTube-app op Android, maar niet in de browser of op iOS.

Het lijkt erop dat niet alleen Nederlanders last hebben van de advertenties. Op Twitter zijn ook internationale gebruikers te vinden die de advertenties zien. De advertenties zijn volgens sommige gebruikers al zeker twee of drie weken zichtbaar, in verschillende frequenties. Ze verschijnen ook bij gebruikers die externe adblockers gebruiken en lijken geen verband te hebben met de zoekgeschiedenis, want ook gebruikers die datapersonalisatie aan hebben staan, zien de reclames.

Het rapporteren van de advertenties lijkt vooralsnog niet te werken. Google heeft nog niet gereageerd. Ook Tweakers heeft het bedrijf om een reactie gevraagd.