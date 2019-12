Denon introduceert drie speakers in nieuwe Home-serie met ingebouwde HEOS

Denon heeft de Home 150, 250 en 350 aangekondigd. De drie nieuwe speakers kunnen draadloos en via usb of ethernet werken en dankzij de ongebouwde ondersteuning voor HEOS werken ze in combinatie met apparaten die dit ondersteunen.

De nieuwe Home-speakers zijn te zien als de opvolgers van HEOS-modellen van de fabrikant en bieden vergelijkbare functionaliteit als die modellen. De Home 150 is het kleinste model in de reeks en deze bevat een 3,5"-woofer en 1"-tweeter. De Home 250 heeft twee gekanteld geplaatste tweeters in combinatie met twee woofers en een 5,25"-basradiator. De grootste speaker in de nieuwe reeks is de Home 350, met twee tweeters, twee midrange drivers en twee woofers.

De speakers kunnen via bluetooth, wifi en ethernet verbonden worden en bevatten ook een usb-poort om muziek direct vanaf een usb-opslag af te spelen. Afspelen kan in onder andere de formaten flac, wav, alac en 2,8MHz- en 5,6MHz-dsd. Daarnaast is een aux-ingang van 3,5mm aanwezig om de speakers direct op een versterker aan te sluiten.

De Home-modellen ondersteunen weergave via Spotify, Apple Music, Napster, Tidal, TuneIn en ze kunnen ook overweg met Apple AirPlay 2. Met fysieke sneltoetsen zijn favoriete zenders af te spelen zonder dat de app gebruikt hoeft te worden. Ook is het volume en het afspelen direct te bedienen met het touchpaneel, dat dankzij een nabijheidssensor oplicht bij het benaderen met een hand.

Dankzij de ingebouwde HEOS-ondersteuning zijn de speakers te koppelen met overige apparatuur die deze techniek van Denon ondersteunen, zoals versterkers, soundbars, subwoofers, en andere speakers. Dat kan ook als twee Home-speakers in stereo gekoppeld zijn. Denon heeft een microfoon toegevoegd aan de speakers, maar bij verschijning is er alleen indirect ondersteuning via Siri en Google Assistant via compatibele apparaten. Wel belooft Denon in de toekomst een firmware-update vrij te geven voor directe spraakbediening voor Alexa.

Alle Home-modellen komen vanaf half januari in het wit en zwart beschikbaar. De Home 150 kost dan 249 euro, de Home 250 499 euro en de Home 350 krijgt een prijskaartje van 699 euro.