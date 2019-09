LastPass dicht kwetsbaarheid in zijn browserplugin.

LastPass heeft een door Googles Project Zero aangetroffen kwetsbaarheid in zijn browserplugin ongedaan gemaakt. Een aanvaller kon onder omstandigheden het laatst gebruikte wachtwoord achterhalen met een speciaal vervaardigde website.

LastPass heeft zijn browserextensie een update gegeven en veel gebruikers zouden automatisch die versie met nummer 4.33.0 moeten ontvangen, terwijl gebruikers die automatisch bijwerken uitgeschakeld hebben handmatig moeten updaten. Volgens de maker van de wachtwoordbeheerder trof het probleem alleen Chrome en Opera, maar is de update verstrekt voor alle browsers.

De kwetsbaarheid is vorige maand aangetroffen door Tavis Ormandy van Googles Project Zero, die erover bericht nu LastPass het probleem heeft verholpen. Hij ontdekte dat via een omweg de popup voor wachtwoorden van de browserextensie is te tonen, waarbij de cachewaarde nog aanwezig is. In de praktijk betekent dit dat het laatst gebruikte wachtwoord zichtbaar is.

Gebruikers dienen daarvoor wel naar een speciaal vervaardigde website gelokt te worden, maar clickjacking is bijvoorbeeld te plegen door url's te maskeren achter Google Translate, zo tekent Ormandy aan. Hij spreekt daarom van een ernstige kwetsbaarheid.