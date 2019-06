App die mensen op foto's 'uitkleedt' met machine learning is offline gehaald

DeepNude, een applicatie die met behulp van machine learning mensen, maar voornamelijk vrouwen, op foto's kan uitkleden, is offline gehaald. De makers hadden de populariteit van de app niet verwacht en achtten de kans op misbruik te groot.

'De wereld is nog niet klaar voor DeepNude', stellen de makers in een tweet, terwijl ze eerder die dag nog schreven dat er gewerkt werd aan het verhelpen van technische problemen die veroorzaakt werden door de vele bezoeken en aankopen van de app. De makers spreken niet van de reacties op de app. Op sociale media werd namelijk gemengd gereageerd op de applicatie en het terugtrekken ervan. Enerzijds waren mensen enthousiast over de mogelijkheden van de app en anderzijds werd het idee bestempeld als moreel verwerpelijk. Volgens The Register werkt de app 'niet goed' bij mannen.

De desktopversie van de app, geschikt voor Linux en Windows 10, was slechts vijf dagen lang verkrijgbaar. De browserversie was echter actief sinds 28 maart. De gratis versie van de applicatie deed zijn werk, maar bedekte de geproduceerde foto's met overduidelijke watermerken. De betaalde versie, die 50 dollar kostte, plaatste een kleiner watermerk.

Hoewel het project is stopgezet, zullen geactiveerde, betaalde exemplaren en gedownloade gratis exemplaren gewoon blijven werken. Deze kunnen door anderen opnieuw online gezet worden, de gratis versie kan gekraakt worden en iemand anders kan een kloon van de applicatie op het web zetten, wat betekent dat het eigenlijk al te laat is om DeepNude te stoppen, hoewel de makers er nu geen geld meer aan verdienen. DeepNude werd ontwikkeld door een team in Estland.

Het gebruik van machine learning bij het vervalsen van foto's en video's kan verrassende resultaten opleveren. De zogenaamde DeepFakes-app vervangt de gezichten van actrices in pornofilms met dat van bijvoorbeeld een beroemdheid. Dergelijke beelden zijn verboden op Twitter. De Amerikaanse Defensie heeft tools gemaakt om deze fakes te identificeren.