Uitgelekte beelden tonen Samsung Galaxy Active 2-smartwatch met 4G/LTE

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van Samsungs Galaxy Watch Active 2. Het lijkt erop dat de nieuwe smartwatch met een gewone versie en een versie met 4G beschikbaar komt, in twee verschillende maten.

Op beelden die SamMobile ontdekte is te zien hoe het horloge in twee maten beschikbaar komt. Eén daarvan is 40mm, een andere 44mm. Er komt ook een versie uit die 4G/LTE ondersteunt. Dat model heeft volgens SamMobile een grotere accu van 340mAh tegenover de 237mAh van het wifi-model. Er lijken ook speakers op de smartwatch te zitten, iets dat op het vorige model niet het geval was. Het is niet bekend waar die voor dienen.

Net zoals bij de eerdere Galaxy Watch Active zit er ook op dit model geen draairand. Verder lijkt het nieuwe horloge veel op het oudere model, met een paar kleine esthetische veranderingen in de knoppen aan de zijkanten. Opvallend is ook dat er aan de achterkant een ronde ring rondom de hartslagsensor te zitten. Volgens SamMobile is op de beelden ook versie 1.5 van de One UI-software te zien, die op dit moment niet op de Galaxy Watch Active zit.