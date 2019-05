WHO erkent voor het eerst 'excessief gamen' als officiële stoornis

De WHO heeft gamestoornissen officieel opgenomen in het handboek voor te diagnosticeren ziektes, de ICD-11. De gezondheidsorganisatie classificeert excessief gamen in de categorie verslavingsziektes, en komt in de lijst voor na gokverslaving.

De WHO had al enige tijd een uitleg op de website staan over gaming disorder, maar sinds afgelopen week heeft de organisatie ook officieel ingestemd met het vermelden van excessief gamen als een stoornis in het International Classification of Diseases, versie 11. De lidstaten van de WHO stemden er tijdens het World Health Assembly mee in.

Dat betekent dat vanaf 2022 excessief gamen officieel als stoornis zal voorkomen in het handboek voor het diagnosticeren van ziektes, dat door artsen en andere gezondheidswerkers wordt gebruikt. Het besluit is tegen het zere been van sommige gamemakers, die de WHO hadden verzocht om excessief gamen juist niet als stoornis te erkennen.

Er is al jaren sprake van het erkennen van gameverslaving als officiële stoornis. Al in 2017 werd er door de WHO over gesproken na jaren van discussie. Voorstanders denken dat het erkennen van de stoornis kan helpen bij het aanpakken van de problematiek die wordt gezien bij gameverslaving.