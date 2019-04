Criminele hackers persen Duits it-bedrijf dat voor Oracle en Airbus werkt af

Criminelen hebben ingebroken bij de it-infrastructuur van Citycomp en gevoelige data van klanten vrijgeven nadat het bedrijf niet inging op eisen voor losgeld. Citycomp heeft onder andere Oracle, Volkswagen en Airbus als klant.

De aanvallers hebben een website opgezet voor het vrijgeven van de gegevens van Citycomp-klanten, schrijft Motherboard. Deutor Cyber Security Solutions, een beveiligingsbedrijf dat door Citycomp in de arm genomen is, bevestigt tegenover Motherboard dat de digitale inbraak heeft plaatsgevonden: "Citycomp is gehackt en afgeperst en de aanval duurt nog voort. We moeten voorzichtig zijn aangezien de politie de zaak onderzoekt en de aanvallers alle trucs uitproberen."

De criminelen claimen 312.570 bestanden in 51.025 mappen in handen te hebben. In totaal zou het om 516GB aan gevoelige gegevens gaan, waaronder financiële data. Ze dreigden de data op 31 april vrij te geven, hoewel april maar 30 dagen heeft. Inmiddels zijn de bestanden publiekelijk te downloaden.

De aanvallers claimen dat het om bestanden van Volkswagen, Airbus, Oracle, Ericsson, Leica, Toshiba, UniCredit, British Telecom, Hugo Boss, NH Hotel Group, en Porsche gaat. Waarschijnlijk betreft het daarbij de Duitse vestigingen aangezien de Duitse rechtsvorm GmbH bij de bedrijfsnamen staat. Van sommige bedrijven zijn enkele bestanden geopenbaard, van andere honderden. Volgens Motherboard is het e-mailadres dat op de site van de afpersers staat vaker gebruikt bij afpersingen.