Nieuwste firmware laat Sony's robothond Aibo door de woning 'patrouilleren'

Sony heeft een eerste grote software-update uitgebracht voor zijn robothond Aibo. Het digitale huisdier kan voortaan tot tien personen uit elkaar houden, de woning in kaart brengen en ruimtes 'bewaken' via de nieuwe Patrol-functie.

De nieuwe mogelijkheden van Aibo leunen sterk op de ingebakken gezichtsherkenning van de robot. Via de My Aibo-app kan de eigenaar nu tot tien 'Persons of Interest' vastleggen, zoals huisgenoten en vrienden of familieleden die vaak over de vloer komen. Wanneer Aibo een van deze personen detecteert, zal de robothond hem of haar begroeten met een 'nieuwe move'.

Via de camera op de rug is Aibo na de update ook in staat om zijn positie in huis te bepalen en om de hele woning in kaart te brengen. Hoe meer tijd de robothond in de woning spendeert, hoe gedetailleerder de kaarten worden. Na een poos zou het beestje exact moeten weten waar alle deuren, meubels en andere obstakels zich bevinden.

Als Aibo de woning eenmaal voldoende heeft verkend, kan hij via de nieuwe Patrol-functie op 'patrouille' worden gestuurd. De woning echt bewaken en inbrekers afschrikken zitten er evenwel nog niet in, meldt nieuwssite Cnet. De functie moet er vooral voor zorgen dat Aibo zich meer gaat gedragen als een echte hond, die op eigen houtje door de woning beweegt op zoek naar een bekend gezicht. 's Avonds kan de eigenaar via de app een overzicht opvragen van wat Aibo die dag allemaal heeft ontdekt en beleefd.

Eveneens nieuw na de firmware-update is dat Aibo 'voelt' wanneer zijn staart wordt aangeraakt en dat de robothond, wanneer hij 'rust', een natuurlijkere houding aanneemt. Verder is ook de fotokwaliteit van de camera verbeterd. Momenteel is de digitale viervoeter van Sony alleen te koop in Japan en Amerika.