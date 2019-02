Onwikkelaar van Furi werkt aan science fiction-rpg met ondersteuning voor co-op

The Game Bakers, de ontwikkelaar die in 2016 de actiegame Furi uitbracht, werkt aan een nieuwe game genaamd Haven. De game gaat over twee geliefden die zijn ontsnapt naar een verloren planeet en daar bij elkaar moeten blijven. De game komt in 2020 uit.

Volgens The Game Bakers is Haven een adventuregame met rpg-elementen en is het zeker niet te beschouwen als een directe opvolger van Furi, ook al lijkt de visuele stijl van het nieuwe spel wel enigszins vergelijkbaar te zijn met die game.

Haven is alleen te spelen, maar is vooral bedoeld voor co-op. Op basis van enkele screenshots lijkt het verkennen van de wereld een niet onbelangrijke rol te spelen. Ook is er waarschijnlijk een menusysteem voor het vechten.

De ontwikkelaar zegt dat er twee jaar aan de game gewerkt is en dat er binnenkort meer details naar buiten worden gebracht. Het verhaal gaat over twee geliefden die samen moeten zien te blijven op een verloren planeet. Volgens de maker gaat het spel over 'liefde, verzet tegen heersers en voedsel'.

Op de Steam-pagina van het spel is te zien dat Haven ergens in 2020 moet uitkomen. Het spel komt beschikbaar voor pc en 'consoles'. Dat betekent waarschijnlijk niet alleen de Xbox One en PlayStation 4, maar ook de Switch, omdat Furi ook voor de handheldconsole van Nintendo uitkwam.