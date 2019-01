Sony brengt programeerbare Toio-kubusrobots voor kinderen in maart uit

Sony maakt zijn Toio-systeem voor kinderen op 20 maart in Japan beschikbaar. Het systeem bestaat uit kleine bewegende kubusvormige robots met controllers in de vorm van een grote ring. De kubusjes kunnen onder andere samenwerken.

In de video behorende bij de aankondiging toont Sony onder andere dat het de bedoeling is dat kinderen de kubusjes beplakken met papieren versiering of hulpmiddelen. Een Toio-set bestaat uit twee kubusjes van 32x32mm, een console waarin de robotjes opgeladen en cartridges gestoken kunnen worden en twee ringen, om de robots te bedienen. De robotjes hebben rgb-verlichting, drie-assige gyroscoop, een piëzo-elektrische luidspreker en aan de onderkant wieltjes.

Daarnaast is er een mat waarop de robotjes dankzij sensoren hun positie kunnen bepalen, zodat ze samen kunnen werken of juist met elkaar kunnen wedijveren. De ringvormige controller is met een enkele hand, meerdere handen of om de pols te bedienen en bevat acceleratiesensoren. Onderdeel van het systeem is verder een ontwikkelomgeving, waarmee kinderen bewegingen kunnen programmeren. De cartridges zorgen voor diverse toepassingen.

Sony verkoopt de set in thuisland Japan vanaf 20 maart voor 16.980 yen, dat is omgerekend en met btw 165,55 euro. Of Toio ook buiten Japen beschikbaar komen is nog niet bekend, maar er is al wel een Engelstalige site met uitleg.