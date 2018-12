HTC kondigt budgetsmartphone Desire 12s aan

HTC heeft in Taiwan een nieuwe budgetsmartphone gepresenteerd, de Desire 12s. Het is de zevende en vermoedelijk laatste smartphone die de fabrikant dit jaar presenteert. Het toestel valt vooral op door de plaatsing van het camera-element op de achterkant.

De camera zit gecentreerd, maar het element met de lens en de flitser zit links van het midden, iets dat andere smartphones vaak gecentreerd hebben zitten. Het gaat om een 13-megapixelcamera met enkele ledflits, blijkt uit de informatie van HTC Taiwan. Aan de voorkant zit eveneens een 13-megapixelcamera.

De telefoon heeft een 5,7"-scherm met 18:9-verhouding en een resolutie van 1440x720 pixels, een resolutie die in de prijsklasse rond 200 euro redelijk gebruikelijk is. De telefoon maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 435-soc, met daarbij 3GB of 4GB aan lpddr3-geheugen en 32GB of 64GB aan emmc-opslag. Aan de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner.

De Desire 12s is een variant op de dit voorjaar gepresenteerde Desire 12 en 12+. Het gaat om de zevende smartphone van HTC dit jaar, na de U11 Eyes, Desire 12, Desire 12+, U12+, U12 Life en cryptosmartphone Exodus 1.