Skype verliest hoger beroep om weigering verdachten in België af te tappen

Skype heeft in BelgiŽ een hoger beroep verloren in de zaak om zijn weigering de gesprekken van twee verdachten af te tappen. De Microsoft-dochter moet de vorig jaar opgelegde boete van 30.000 euro alsnog betalen, hoewel de bedrijven nog wel verdere juridische acties overwegen.

De advocaat van Skype argumenteerde volgens Reuters in het hoger beroep opnieuw dat het bedrijf technisch gezien geen telecombedrijf is en daarom niet verplicht is om mee te werken aan dergelijke bevelen van de Belgische autoriteiten. Daar ging ook de hogere rechter niet in mee; onder 'telecommunicatie' valt in de Belgische wet ook 'elektronische communicatie'. Ook ging de rechter opnieuw niet mee in de argumentatie dat Skype niet in staat zou zijn om een gesprek tussen twee gebruikers af te tappen en dat Luxemburg, waar de datacentra en een hoofdkantoor van Skype gevestigd zijn, het delen van de data zou dwarsbomen.

Skype werd in 2015 voor de rechter gedaagd omdat het niet meewerkte aan een verzoek uit 2012 om twee personen in het Armeense criminele milieu in België af te luisteren. De verdachten zouden via de dienst communiceren over de levering van verboden of gestolen goederen. In 2016 werd de eerste uitspraak in de zaak gedaan, waarna de zaak in hoger beroep door een andere rechter bekeken werd. Het OM eiste een boete van 48.000 euro van Skype, maar in beide instanties van de zaak is die boete dus niet zo hoog uitgevallen.

Microsoft en Skype hebben op dit moment nog niet bekendgemaakt welke verdere juridische stappen ze overwegen.