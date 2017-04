Door Olaf van Miltenburg, woensdag 12 april 2017 11:10, 3 reacties • Feedback

De TU Delft heeft samen met andere organisaties een robotarm volledig van sensoren voorzien. Dankzij software die het universiteitsteam schreef, kan de arm met zijn sensoren objecten en mensen waarnemen en ontwijken.

De sensorhuid zelf is door de Technische Universität München ontwikkeld, de TU Delft zorgde voor de integratie op de robotarm en de intelligente aansturing. "De sensoren meten druk, afstand, versnelling en temperatuur. Deze robotarm heeft bovendien als groot voordeel dat hij zelfkalibrerend is", zegt onderzoeker Carlos Hernandez Corbato van de TU Delft.

De universiteit maakt de software open source en meldt dat deze in combinatie met allerlei robotarmen voor verschillende toepassingen te gebruiken is. Het prototype is samen met partners ontwikkeld als onderdeel van het EU-project Factory in a Day, waarbij verschillende organisaties tot een flexibel en goedkoop roboticasysteem willen komen. Centraal staat de veiligheid van de mens bij de samenwerking met robots.

In september, bij het einde van Factory in a Day, moet het prototype volledig klaar zijn, maar de TU Delft toont de huidige staat al tijdens het evenement RoboBusiness Europe 2017, dat van 19 tot en met 21 april in Den Haag en Delft plaatsvindt.