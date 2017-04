Door Emile Witteman, donderdag 6 april 2017 19:21, 1 reactie • Feedback

Submitter: CriticalHit_NL

Unigine heeft een nieuwe benchmarktool uitgebracht. de Superposition-benchmark draait op de Unigine 2-engine en beschikt over een speciale modus voor virtual reality en een interactieve modus met minigames.

De benchmark speelt zich af in een verlaten klaslokaal, dat door een professor gebruikt wordt om experimenten met quantummechanica in uit te voeren. Uit het klaslokaal kwam een harde knal, maar de professor is nergens te bekennen. Tijdens de benchmarks wordt de speler meegenomen in het onderzoek naar het incident, door opnames en notities van de professor te beluisteren.

Nieuwe functies in de benchmark zijn ondersteuning voor de nieuwere Unigine 2-engine, online ranglijsten waarin gebruikers hun scores met anderen kunnen vergelijken, een virtual-realitymodus en interactieve minigames.

Unigine heeft eerder succes geboekt met andere benchmarktools, zoals Valley en Heaven. De benchmarks speelden respectievelijk in een beboste vallei en een wereld met enkele zwevende eilanden af. Beide benchmarktools hebben een gratis versie, een betaalde versie van minder dan twintig dollar die extra functies zoals het loopen van de benchmark toevoegt en een professionele versie voor commercieel gebruik, die bijna vijfhonderd dollar kost.

Vermoedelijk hanteert Unigine voor Superpostion vergelijkbare prijzen als voor zijn voorgangers. Het spel is vanaf donderdag te downloaden. De benchmarktool is beschikbaar voor Windows en Linux.