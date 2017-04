Door Joris Jansen, maandag 3 april 2017 20:11, 26 reacties • Feedback

Onderzoekers van de beveiligingsbedrijf Pen Test Partners hebben meerdere beveiligingslekken blootgelegd bij een internet-of-things-vibrator die is uitgerust met een camera. De vibrator blijkt eenvoudig te hacken waarbij er onder meer toegang kan worden verkregen tot de videostreams.

De vibrator, de Svakom Siime Eye, kost omgerekend 233 euro en bevat een ingebouwde 0,3 megapixelcamera waarmee gebruikers zowel foto's als video's kunnen opslaan of kunnen streamen via het internet. Als een kwaadwillende zich binnen het wifi-bereik van de vibrator bevindt, en het wachtwoord kan raden, kunnen de beelden al worden bekeken. Met iets meer moeite lukte het de onderzoekers om de toegang toe krijgen tot de firmware. Dit hebben de onderzoekers op hun website bekendgemaakt.

Het apparaat werkt via een simpele app en is tegelijkertijd een accespoint. Met het standaardwachtwoord '88888888' kon er worden ingelogd. Vervolgens kon er vrij eenvoudig toegang worden verkregen tot de webserver, via de gebruikersnaam 'admin' en een leeg wachtwoordveld. De onderzoekers benadrukken dat deze credentials in de code van de app zijn verwerkt, waardoor een gebruiker deze informatie normaal gesproken niet zo snel zal veranderen.

Via reverse engineering bleken de onderzoekers ook in staat om root-toegang te krijgen. Daarmee konden de onderzoekers draadloos toegang krijgen tot de vibrator, ook buiten het wifi-bereik. Via de root-toegang kwamen de onderzoekers op basis van bepaalde configuratiedata tot het vermoeden dat de vibrator een verborgen functionaliteit heeft om te verbinden met Skype, emails te versturen en DNS-instellingen aan te passen.

Meerdere connecties bleken probleemloos te worden toegelaten. De onderzoekers slaagden er ook om gebruikers van de vibrator te lokaliseren door de statische naam van het accesspoint die voor iedereen te zien is.

De maker Svakom heeft niet gereageerd op de bevindingen van Pen Test Partners. Het beveiligingsbedrijf heeft tot drie keer toe melding gemaakt van de zwakke beveiliging, maar een reactie van Svakom bleef uit. Daarop besloten de onderzoekers hun bevindingen te publiceren. Ze roepen gebruikers op om contact op te nemen met Svakom en een complex wifi-wachtwoord te kiezen.

Dit apparaat is niet de eerste vibrator waarbij een beveiligingsprobleem speelt. Enkele weken geleden stelde de Canadese fabrikant van de 'connected vibrator' We-Vibe een schikkingbedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor consumenten die het apparaat hebben gekocht. Zonder toestemming zouden onder meer de instellingen van vibrator, de accuduur en de temperatuur zijn doorgestuurd.