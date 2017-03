Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 17:05, 3 reacties • Feedback

De Amerikaanse justitie heeft twee hackers en twee Russische spionnen aangehouden vanwege de hack bij internetdienst Yahoo. Met de informatie van vijfhonderd miljoen gebruikers zou de Russische geheime dienst informatie hebben bemachtigd bij bedrijven en diplomaten.

De twee agenten van de Russische geheime dienst zouden de twee hackers in de arm hebben genomen om toegang te krijgen tot de Yahoo-accounts. Door die toegang konden ze volgens de Amerikaanse justitie informatie ontvreemden bij Russische en Amerikaanse overheidsfunctionarissen, waaronder militair personeel. Ook kwam de FSB door die toegang binnen op accounts van medewerkers van financiële diensten, claimt de Amerikaanse justitie.

Daarnaast heeft een van de hackers de toegang tot de accounts gebruikt voor het verdienen van geld. Zo doorzocht hij de mails op creditcardgegevens en gebruikte hij dertig miljoen accounts voor scammen. "Het departement van justitie stuurt hiermee een krachtige boodschap dat we niet zullen toestaan dat individuen, groepen of staten om de privacy van onze burgers, de economische belangen van onze bedrijven of de veiligheid van ons land te schaden", zegt de Amerikaanse justitie in een briefing.

De vier verdachten zijn drie Russen en een hacker met paspoorten van Kazachstan en Canada. Ze zijn 43, 44, 29 en 22 jaar oud. Het gebeurt weinig dat een land spionnen van een ander land laat arresteren vanwege een hack. De hack vond plaats vanaf januari 2014 en trof ongeveer vijfhonderd miljoen accounts. Deze hack staat los van die uit augustus 2013, waarbij kwaadwilllenden gegevens van meer dan een miljard accounts konden bemachtigen.