Hobbyisten vinden verborgen teamfoto in 28 jaar oude Apple MacOS-versie

Hobbyisten hebben een easter egg gevonden in een 28 jaar oude versie van MacOS voor de Power Macintosh G3. Die bleek op te roepen door de ramdisk te formatteren en daar in het invoerveld 'secret ROM image' in te voeren.

Doug Brown, een liefhebber van klassieke Macs, schrijft over de bevindingen op zijn blog. De geheime afbeelding is een foto van alle mensen die meegewerkt hadden aan die Power Macintosh G3, een computer die in productie was van 1997 tot 1999. Eerdere PowerPC-Macs hadden ook een 'secret ROM image' met een teamfoto.

Hij vond verwijzingen naar de foto in een .EDisk-driver en vond daar dat hij zocht naar de RAM Disk en als daar een volume op staat die 'secret ROM image' heet, laadt hij de foto en schrijft die weg naar een venster. Brown vond zelf niet hoe het paaseitje moest uitpakken, maar iemand anders lukte dat wel.

De makers van de Power Macintosh G3 hebben dit in versie 8.0 en 8.1 van MacOS voor de Power Macintosh G3-computers gestopt, maar die is tot nu toe nooit gevonden.

