YouTubers krijgen verloren gewaande klassieke zoekmachine Archie weer werkend

De iets jongere lezer zal bij zoekmachines niet snel aan iets anders denken dan Google en Bing, misschien Yandex, of wat oude klassiekers zoals Altavista of AskJeeves. Maar niet aan Archie, dat in 1990 de eerste zoekmachine was. YouTubers van The Serial Port hebben nu de lang verloren gewaande zoekmachine teruggevonden én weer werkend gekregen.

YouTube-kanaal The Serial Port beschrijft in een video de zoektocht naar 'de laatst overgebleven kopie van Archie'. De zoekmachine avant la lettre kwam in september 1990 officieel uit. 'Zoekmachine' is in deze context wel een heel ander begrip dan hoe we dat nu kennen. Archie was voornamelijk bedoeld om publieke ftp-servers te doorzoeken. Dat was destijds nog een van de meestvoorkomende manieren om bestanden en informatie te delen. Dat viel in latere jaren meer uit de gratie, met name door de opkomst van 'echte' zoekmachines op basis van Gopher die ook meer webpagina's konden zoeken, maar The Serial Port zegt 'de erfenis van ftp te willen eren'.

In een eerdere video ging The Serial Port al op zoek naar de origines van de zoekmachine, maar ook naar wat er uiteindelijk mee was gebeurd. De originele kopieën van de tool waren namelijk niet meer beschikbaar; in het Computer History Museum in Mountain View zou een tape liggen, maar die bleek niet meer te werken.

De makers zeggen 'enkele maanden' op zoek te zijn geweest naar een werkende kopie. Daarbij kwamen ze via onder andere een Nederlandse ontwikkelaar bij forums en oude archieven, al was ook daar niets te vinden. Uiteindelijk wisten de YouTubers contact te leggen met een Poolse systeembeheerder die nog een link met een bestaande Archie-server had staan, waarop nog een back-up van de originele broncode stond. Op basis daarvan wisten ze, met wat kunst- en vliegwerk, een werkende kopie online te zetten. Niet op een anonieme ftp-server, maar gewoon op het wereldwijde web. Daarmee lijkt een stukje internetgeschiedenis toch weer gered. De bestanden zijn inmiddels ook te downloaden - zorg dus dat je snel een kopie downloadt, zodat de zoektocht niet over dertig jaar over moet worden gedaan.