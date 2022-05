NASA laat plantjes groeien op maanregoliet

Het is wetenschappers van NASA gelukt kleine plantjes te laten groeien in bakjes met maanregoliet. Het ontspruitend groen was niet zo robuust als in aardse grond gekweekte plantjes, maar het is volgens NASA bijzonder dat ze groeiden op het voedselarme materiaal.

Wetenschappers plantten zaailingen van het het plantje Arabidopsis thaliana in kleine buisjes, elk gevuld met slechts een gram maanregoliet. Regoliet is materiaal van het oppervlakte van planeten en manen. Dat materiaal was afkomstig van de Apollo 11-, 12- en 17-missies. De monsters waren meegenomen om ooit nader te bestuderen, met modernere technieken. De onderzoekers zetten de buisjes in een cleanroom en voegden dagelijks voeding toe. Na twee dagen ontkiemden de plantjes, tot verrassing van de onderzoekers.

Anna-Lisa Paul, tevens professor in tuinbouwwetenschappen aan de Universiteit van Florida, vergeleek het resultaat met Arabidopsis-zaailingen in aardse grond en in voedingsarm materiaal dat maanregoliet moet simuleren, met onder andere vulkanische as. In het begin liep de groei gelijk op, maar na dag zes werd duidelijk dat de maanplantjes minder robuust waren dan die van de controlegroepen.

Toch noemt NASA het onderzoek van cruciaal belang voor NASA's langetermijndoelen. "We moeten bronnen op de maan en Mars gebruiken om voedselbronnen te ontwikkelen voor toekomstige astronauten die in de diepe ruimte leven en werken", zegt NASA-medewerker Bill Nelson. De Nederlandse naam voor Arabidopsis thaliana is Zandraket. Het is een eenjarige winterharde plant die goed gedijt op zandgrond en die ook veel gebruikt wordt voor genetisch onderzoek vanwege de korte levenscyclus en het klein benodigde oppervlak bij de groei.