Ontwikkelaars compileren Chromium voor ARM-Windows 10 en Windows 10 Mobile

Het is ontwikkelaars afgelopen weekend gelukt om Googles opensource-browser Chromium te compileren voor de ARM-versie van Windows 10 en voor Windows 10 Mobile. De code komt niet online beschikbaar.

De browser opent ook snel, claimt ontwikkelaar Jeremy Sinclair, die de versie voor de ARM-variant van Windows 10 maakte. Het was volgens hem een weekend werk om de browser aan de gang te krijgen. Hij gebruikt een commit in de code om de browser te kunnen omzetten naar ARM64-architectuur, maar hoe dat precies werkt is onbekend.

Ontwikkelaar Gustave Monce kreeg de code en voerde de gecompileerde browser ook uit op Windows 10 Mobile. Dat lukt alleen op de recentste toestellen als de Lumia 950, omdat die een 64bit-ARM-soc hebben. Telefoons als de Lumia 930 en ouder hebben een 32bit-soc en kunnen de code daardoor niet uitvoeren. De ontwikkelaars hebben de code niet online gezet en lijken dat ook niet te gaan doen.

De ARM-versie van Windows 10 staat op enkele modellen laptops van de afgelopen jaren. Die laptops kunnen beperkt apps draaien, omdat veel Windows-toepassingen gemaakt zijn voor x86 of x64. MSPoweruser hoopt dat deze stap aantoont dat Google Chrome wil gaan uitbrengen voor de ARM-versie van Windows 10.