Door Arnoud Wokke, dinsdag 18 april 2017 11:56, 43 reacties • Feedback

Een Amerikaanse student heeft een binair toetsenbord gemaakt met slechts twee toetsen en een oledschermpje. De ingevoerde input kan via de usb-poort naar een pc, zodat gebruikers echt kunnen typen, al zal hele romans tikken op het toetsenbord veel aanslagen vergen.

De toetsen hebben twee modussen, blijkt uit de pagina van het project op GitHub. Behalve binaire invoer kan het toetsenbord ook reguliere cijfers invoeren, al gaat het alleen om de cijfers '1' en '0'. Op het oledschermpje is de invoer bij te houden en na acht tekens zet hij het om in een letter, cijfer of symbool. Via een usb-poort is het toetsenbord aan te sluiten op een pc.

Het BinaryKeyboard is een project van de Amerikaanse student Chris Johnston, die niet echt een dwingende reden had om het te bouwen maar het leek hem wel leuk om te doen. Het toetsenbordje heeft een knockoff van een Arduino Pro Micro voor het verwerken van de input, terwijl de toetsen van een Cherry MX Clear-toetsenbord afkomen. Het oledschermpje is een SSD1306.

01001000 01100101 01110100 00100000 01000010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001 01001011 01100101 01111001 01100010 01101111 01100001 01110010 01100100 00100000 01101001 01110011 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 01101100 01100101 01110101 01101011 00100000 01101001 01100100 01100101 01100101 00101100 00100000 01101101 01100001 01100001 01110010 00100000 01101000 01100101 01110100 00100000 01110110 01100101 01110010 01100111 01110100 00100000 01110110 01100101 01100101 01101100 00100000 01110100 01101001 01101010 01100100 00100000 01101111 01101101 00100000 01100101 01110010 01101111 01110000 00100000 01110100 01100101 00100000 01110100 01111001 01110000 01100101 01101110 00101110 00100000 01011010 01101111 00100000 01100010 01100101 01101110 00100000 01101001 01101011 00100000 01110110 01101111 01101111 01110010 00100000 01101000 01100101 01110100 00100000 01110111 01100101 01100101 01101011 01100101 01101110 01100100 00100000 01100010 01100101 01100111 01101111 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01100001 01100001 01101110 00100000 01100100 01100101 01111010 01100101 00100000 01100001 01101100 01101001 01101110 01100101 01100001 00101100 00100000 01101101 01100001 01100001 01110010 00100000 01100111 01100101 01101100 01110101 01101011 01101011 01101001 01100111 00100000 01101001 01110011 00100000 01101000 01101001 01101010 00100000 01101110 01110101 00100000 01101011 01101100 01100001 01100001 01110010 00101110