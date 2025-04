Fenêtre heeft versie 1.8.0.6 van Capture Tool uitgebracht. Met dit programma van Nederlandse bodem kunnen screenshots en screenrecordings worden gemaakt. Na afloop kunnen er in de editor bewerkingen op worden uitgevoerd zoals highlight, blur en het toevoegen van pijlen, tekst en genummerde stappen. Fenêtre Capture Tool is gratis voor zowel privé- als professioneel gebruik en de download is met zo'n 25MB niet groot. Het programma is ook verkrijgbaar via de Microsoft Store. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in het opnemen van geluid.

Nieuwe functies Het is nu mogelijk om uw eigen lettertype te kiezen voor de tekstannotaties in het instellingenmenu.

AI-functie: het is nu mogelijk om tekst uit vastgelegde afbeeldingen te halen met behulp van moderne AI OCR (Optical Character Recognition) tooling. Verbeteringen Verbeterde opstartprestaties en verplaatste updatecontrole zodat deze alleen op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Controles toegevoegd om te voorkomen dat annotaties buiten de grenzen van het geavanceerde bewerkingsvenster worden verplaatst. Bugfixes Tekstannotaties tonen nu tekst correct in alle Windows-schaalconfiguraties.

Bug opgelost waarbij de applicatie bij het opstarten crashte voor bepaalde gebruikers.

Met de sneltoets 'Start opname' tijdens een opnamesessie wordt nu correct een opname gestart (standaard Alt + R ).