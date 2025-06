De Mozilla Foundation heeft versie 128.5.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Large virtual folders could be very slow

Message could disappear after moving from IMAP folder followed by Undo and Redo

XMPP chat did not display messages sent inside a CDATA element

Selected calendar day did not move forward at midnight

Today pane agenda sometimes scrolled for no apparent reason

CalDAV calendars without offline support could degrade start-up performance

Visual and UX improvements

Security fixes