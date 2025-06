Versie 5.40 van AIMP is in ontwikkeling en er is nieuwe bètarelease uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

New: Tag Editor: album arts - export to JPEG with 90% quality

Tag editor: chapters editor - an ability to auto-numerate the chapters Changed: General: BASS libraries has been updated

Audio converter: the Monkey's Audio codec has been updated to v10.81

Player: lyrics with timestamps has priority regardless on source encoding and length

Plugins: API has been extended

Plugins: tak_deco_lib has been updated to v2.3.3 Fixed: Issues from incoming crash-reports