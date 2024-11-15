Software-update: CCleaner 6.30

CCleaner 4.0 logo (75 pix)Piriform heeft versie 6.30 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.

Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen, en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Taking the hassle out of PC maintenance
  • We've now made our Cloud Drive Cleaner work with both Microsoft OneDrive (new) and Google Drive for all paid users.
  • We’ve upgraded our Software Updater library to offer you more app updates than ever.
  • For Software Updater, we’ve also tweaked it so that it now cleans up installers downloaded during the updating process more effectively.
  • We’ve improved how our app cleans Opera and other Chromium browsers, including cache files and saved form-fill data.
  • We’ve done various UI improvements, including localization fixes and adding links to the knowledge base in Software Updater, Performance Optimizer, Duplicate Finder, and license activation. This is to help improve how you experience our app and to make it easier for us to resolve issues.
Fixing bugs and other improvements
  • In Software Updater, we’ve now made the “update complete dialog” appear correctly. This is once all the programs in Software Updater update completely. Previously, it would appear too early while updates were still going on.
  • In Driver Updater, we’ve fixed the issue causing some drivers to display the wrong installation dates.
  • We resolved the issue causing the CCleaner update to fail for some users once they clicked on the pop-up notifying them about the latest version of our app.
  • In Health Check, we’ve corrected the issue that stopped users from canceling software updates they’ve already asked for.

CCleaner 6.06

Versienummer 6.30.11385
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Piriform
Download https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/builds
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 15-11-2024 10:30 24

15-11-2024 • 10:30

24

Bron: Piriform

Update-historie

06-10 CCleaner 7.0 24
08-'25 CCleaner 6.39 25
07-'25 CCleaner 6.38 41
06-'25 CCleaner 6.37 0
05-'25 CCleaner 6.36 3
04-'25 CCleaner 6.35 1
03-'25 CCleaner 6.34 8
02-'25 CCleaner 6.33 12
01-'25 CCleaner 6.32 7
12-'24 CCleaner 6.31 2
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CCleaner

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (24)

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Bamboozled 15 november 2024 11:07
Windows PC Manager komt er ook aan

https://pcmanager.microsoft.com/en-us
Mizitras
@Bamboozled15 november 2024 11:19
Software die een all-in-one knop hebben voor je PC te versnellen/opruimen, met als opschrift "Boost" ? Hopelijk automatiseren ze het proces gewoon in de achtergrond.
BartvanOranje @Mizitras15 november 2024 12:02
Dat kan! Je kunt het handmatig aanklikken of automatisch aanzetten.

Ik gebruik het programma nu al iets van 2 a 3 maanden. Kon het een keer al downloaden en het wordt automatisch geupdate via de Microsoft Store. Gebruik het om allerlei cache te verwijderen en ook handig is dat je op dubbele bestanden kan scannen.
Bamboozled @BartvanOranje15 november 2024 13:00
Als je even zoekt je kan het overal wel downloaden. Vanaf dan krijgt het automatisch updates.
Bamboozled @Mizitras15 november 2024 13:00
Is maar de vraag of je dat ook echt wil.
dnlffn @Bamboozled15 november 2024 23:17
Die is er al;) kan je downloaden via de store
Globefrotter @Bamboozled16 november 2024 10:39
Die is er al en na een verse Win 10 installatie blijkt hij wel met admin rechten te werken, maar ik krijg hem niet aan de gang voor gebruikers. Met de Bètaversie lukte dat nog wel.
Mizitras
15 november 2024 10:37
Professioneel heb ik dit niet meer gezien bij KMO's van +25 mensen. Heeft het nog wel zin, de tijd, de kosten, voor een goedbeheerde omgeving om deze tools - en dan manueel waarschijnlijk - te gebruiken?
Globefrotter @Mizitras15 november 2024 11:26
De ingebouwde 'duplicate Finder' is erg prettig om dubbele bestanden te zoeken. Heb ik al heel veel plezier van gehad.
En en passant gebruik ik hem om browser cache en cookies te verwijderen (je kunt instellen welke cookies je wilt behouden)
Allemaal niks mis mee dus.....
BasHouse @Globefrotter15 november 2024 21:34
Ben bezig met een scrippie die precies dat doet. OpenAI is echt verrassend goed met Python ;)

You’ve hit the Free plan limit for GPT-4o. Responses will use another model until your limit resets tomorrow after 2:06 AM, or get [ChatGPT Plus]()

import os
import tempfile
import ctypes
from datetime import datetime, timedelta

summary_logfile = "summary_cleanup_log.txt"
detailed_logfile = "detailed_cleanup_log.txt"

def is_admin():
"""Check of het script als administrator wordt uitgevoerd."""
try:
return ctypes.windll.shell32.IsUserAnAdmin()
except:
return False

def log_summary(message):
"""Schrijf een logbericht naar het samenvattingslogbestand en toon op het scherm."""
with open(summary_logfile, "a") as log_file:
log_file.write(message + "\n")
print(message)

def log_detailed(message):
"""Schrijf een logbericht naar het gedetailleerde logbestand."""
with open(detailed_logfile, "a") as log_file:
log_file.write(message + "\n")

def convert_size(size_bytes):
"""Converteer bytes naar een leesbare eenheid (KB, MB, GB)."""
if size_bytes == 0:
return "0 Bytes"
size_name = ("Bytes", "KB", "MB", "GB", "TB")
i = int((len(str(size_bytes)) - 1) // 3)
p = 1024 ** i
return f"{size_bytes / p:.2f} {size_name[i]}"

def clear_old_files(directory, days_old):
"""Verwijder alleen bestanden ouder dan een bepaald aantal dagen."""
cutoff_date = datetime.now() - timedelta(days=days_old)
removed_files = 0
removed_size = 0

if not os.path.exists(directory):
log_summary(f"[INFO] Map bestaat niet: {directory}")
return removed_files, removed_size

for root, dirs, files in os.walk(directory):
for name in files:
file_path = os.path.join(root, name)
try:
file_time = datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(file_path))
if file_time < cutoff_date:
file_size = os.path.getsize(file_path)
os.remove(file_path)
removed_files += 1
removed_size += file_size
log_detailed(f"[BESTAND VERWIJDERD] {file_path} ({convert_size(file_size)}) - Laatst gewijzigd: {file_time}")
except Exception as e:
log_detailed(f"[ERROR] Kan bestand niet verwijderen: {file_path} ({e})")

return removed_files, removed_size

def clear_temp_files(days_old=30):
"""Verwijder tijdelijke bestanden ouder dan een bepaald aantal dagen."""
temp_dir = tempfile.gettempdir()
log_summary(f"Verwijderen van tijdelijke bestanden ouder dan {days_old} dagen in {temp_dir}...")
return clear_old_files(temp_dir, days_old)

def clear_windows_temp(days_old=30):
"""Verwijder Windows-specifieke tijdelijke bestanden ouder dan een bepaald aantal dagen."""
windows_temp = os.path.expandvars(r"%WINDIR%\Temp")
log_summary(f"Verwijderen van Windows temp-bestanden ouder dan {days_old} dagen in {windows_temp}...")
return clear_old_files(windows_temp, days_old)

def clear_prefetch(days_old=30):
"""Verwijder alleen oude bestanden in de Windows Prefetch-map."""
prefetch_dir = os.path.expandvars(r"%WINDIR%\Prefetch")
log_summary(f"Verwijderen van bestanden ouder dan {days_old} dagen in {prefetch_dir}...")
return clear_old_files(prefetch_dir, days_old)

def clear_browser_cache(browser_cache_dirs, days_old=30):
"""Verwijder browsercache- en geschiedenisb bestanden ouder dan een bepaald aantal dagen."""
total_files_removed = 0
total_size_removed = 0
for browser, path in browser_cache_dirs.items():
log_summary(f"Verwijderen van {browser} cache- en geschiedenisbestanden ouder dan {days_old} dagen in {path}...")
files_removed, size_removed = clear_old_files(path, days_old)
total_files_removed += files_removed
total_size_removed += size_removed
return total_files_removed, total_size_removed

def main():
if not is_admin():
print("Dit script moet als administrator worden uitgevoerd!")
return

# Start logging
with open(summary_logfile, "w") as log_summary_file:
log_summary_file.write(f"--- Opschonen gestart: {datetime.now()} ---\n")

with open(detailed_logfile, "w") as log_detailed_file:
log_detailed_file.write(f"--- Gedetailleerd Opschonen Log: {datetime.now()} ---\n")

log_summary("Start opschonen van tijdelijke en overbodige bestanden...")
total_files_removed = 0
total_size_removed = 0

# Definieer browsercache-paden
browser_cache_dirs = {
"Edge": os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data\Default\Cache"),
"Chrome": os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache"),
"Firefox": os.path.expandvars(r"%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles")
}

# Opruimacties
files, size = clear_temp_files(days_old=30)
total_files_removed += files
total_size_removed += size

files, size = clear_windows_temp(days_old=30)
total_files_removed += files
total_size_removed += size

files, size = clear_prefetch(days_old=30)
total_files_removed += files
total_size_removed += size

files, size = clear_browser_cache(browser_cache_dirs, days_old=30)
total_files_removed += files
total_size_removed += size

# Samenvatting
log_summary("\n--- Opschonen voltooid ---")
log_summary(f"Totaal verwijderde bestanden: {total_files_removed}")
log_summary(f"Totaal verwijderde grootte: {convert_size(total_size_removed)}")
log_summary(f"Samenvattingslog opgeslagen in {summary_logfile}")
log_summary(f"Gedetailleerd logbestand opgeslagen in {detailed_logfile}")

log_detailed("\n--- Opschonen voltooid ---")
log_detailed(f"Totaal verwijderde bestanden: {total_files_removed}")
log_detailed(f"Totaal verwijderde grootte: {convert_size(total_size_removed)}")

print(f"\nSamenvatting:\n- Verwijderde bestanden: {total_files_removed}\n- Verwijderde grootte: {convert_size(total_size_removed)}")
print(f"Samenvattingslog opgeslagen in {summary_logfile}")
print(f"Gedetailleerd logbestand opgeslagen in {detailed_logfile}")

if __name__ == "__main__":
main()

[Reactie gewijzigd door BasHouse op 15 november 2024 22:21]

Globefrotter @BasHouse16 november 2024 10:38
Ik vrees dat de gemiddelde Windowsgebruiker hier van schrikt en er niet veel mee kan.....
BasHouse @Globefrotter16 november 2024 16:15
oh euh ja.. deze tekst opslaan als cleanup.py en dan runnen als administrator in powershell:

python cleanup.py
Globefrotter @BasHouse16 november 2024 16:52
Bedankt, ga ik toch eens proberen.
BasHouse @Globefrotter16 november 2024 22:23
Ik ga er wel effe een c# windows form van maken. Kan je mooi vinkjes klikken op wat wel en niet en hoe oud etc.

Done! https://www.computerbas.nl/files/cleanup11.exe

[Reactie gewijzigd door BasHouse op 16 november 2024 23:51]

Globefrotter @BasHouse17 november 2024 12:39
Bedankt! Ik ga eens kijken of ik eruit kom.....
TheDeeGee @Mizitras15 november 2024 11:02
Ik gebruikte het alleen om automatisch browser geschiedenis te verwijderen tijdens het opstarten, maar dat kan tegen woordig via de browser zelf als ie afsluit.

En de register cleaner deed soms meer kwaad dan goed.

Heb het al sinds overstap naar Windows 10 niet meer gebruikt.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 15 november 2024 11:03]

Ra_gdd 15 november 2024 15:58
Sinds overnamen door investeringsgroep waar ook Avast en AVG anti-virus inzit is dit bloatware en scareware geworden.
Vroeger een must install programma op PC's van mensen, nu zet ik dit niet meer op.
Bij update CCleaner als je niet oppast heb je CCleaner browser en Avast Free op je PC.
In plaats van je PC te versnellen, vertraag het de boel hierdoor.
spawnagain @Ra_gdd15 november 2024 18:11
Zelf download ik altijd de portable versie ipv te updaten. Dat scheelt dat gedoe. Op n usb stick en klaar.
BasHouse @Ra_gdd15 november 2024 21:17
Totaal mee eens. Nou vind ik wel dat je bij het installeren van software wel even goed moet kijken of alle vinkjes goed staan. Dus het vinkje bij "Installeer meuk en maak mijn computer traag" even uitvinken.
Wel jammer dat het zo moet gaan. En trouwens ik vind CCleaner helemaal niks zonder CCEnhancer.

Hier moet een OSS antwoord op komen. .
Globefrotter @Ra_gdd16 november 2024 10:41
Kwestie van niet overal klakkeloos op klikken, maar even goed kijken wat er staat en eventueel een vinkje weghalen.
Ra_gdd @Globefrotter16 november 2024 11:18
Zegt dat maar tegen den bomma en andere digibeten.
Een browser, gelijkt dat op een konijn met minder lange oren?
Mizitras
15 november 2024 11:17
Waar is de tijd van Symantec / Norton PC Cleanup-software.
"Would you like to fix all errors in registry?" Yes please. Menig computer dat nadien naar de PC-boer kon :P
PCG2020 @Mizitras15 november 2024 14:19
Je zou bijna denken dat Norton PC Cleanup expres zo'n optie bevatte :+

Ik gebruikte CCleaner bijna 20 jaar geleden al en destijds waren er écht versies die in het register dingen verwijderden die niet verwijderd moesten worden. Dan zat je dus met een PC die niet meer wilde opstarten. Op fora kwamen ook waarschuwingen voor die specifieke versies voorbij. Destijds wilde het wel helpen om doodlopende registerverwijzingen te verwijderen en zo je PC wat te versnellen. Tegenwoordig is het vrijwel overbodig.
Ikzellef 15 november 2024 22:01
Was vroeger praktisch, nu springt het constant naar voren omdat het van alles voor je wil doen waar je niet om vraagt. Dus gelijk weer door revo gehaald.

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