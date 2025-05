De Mozilla Foundation heeft versie 128.4.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Folder corruption could cause Thunderbird to freeze and become unusable

Message corruption could be propagated when reading mbox

Folder compaction was not abandoned on shutdown

Folder compaction did not clean up on failure

Collapsed NNTP thread incorrectly indicated there were unread messages

Navigating to next unread message did not wait for all messages to be loaded

Applying column view to folder and children could break if folder error occurred

Remote content notifications were broken with encrypted messages

Updating criteria of a saved search resulted in poor search performance

Drop-downs may not work in some places

Security fixes