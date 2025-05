De Mozilla Foundation heeft versie 128.4.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Changed Increased the auto-compaction threshold to reduce the frequency of compaction What’s Fixed New profile creation caused console errors

Repair folder could result in older messages showing wrong date and time

Recently deleted messages could become undeleted if message compaction failed

Visual and UX improvements

Clicking on an HTML button could cause Thunderbird to freeze

Messages could not be selected for dragging

Could not open attached file in a MIME encrypted message

Account creation "Setup Documentation" link was broken

Unable to generate QR codes when exporting to mobile in some cases

Operating system reauthentication was missing when exporting QR codes for mobile

Could not drag all-day events from one day to another in week view