Software-update: CCleaner 6.29

CCleaner 4.0 logo (75 pix)Piriform heeft versie 6.29 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.

Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen, en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Taking the hassle out of PC maintenance
  • The Driver Updater database currently contains over 110 million drivers to help keep your PC stable and running at peak performance.
  • We’ve added a Support Center link to the screen that is displayed when a driver update fails in order to help you resolve the issue.
  • We’ve improved our crash reporting.
  • To lower the risk of stability and security issues, we may automatically update your version of CCleaner to a version that is no more than one year old.
Fixing bugs and other improvements
  • We fixed an issue where CCleaner could crash during cleaning when another app is in a full-screen window on the main display.
  • Cloud Drive Cleaner can now be accessed by PCs that have the time set incorrectly.
  • We corrected text alignment on several screens localized into certain languages, mainly Greek and Russian.
  • We also made further stability and UI improvements.

CCleaner 6.06

Versienummer 6.29.11342
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Piriform
Download https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/builds
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-10-2024 07:30 16

17-10-2024 • 07:30

16

Bron: Piriform

Update-historie

10-'25 CCleaner 7.0 24
08-'25 CCleaner 6.39 25
07-'25 CCleaner 6.38 41
06-'25 CCleaner 6.37 0
05-'25 CCleaner 6.36 3
04-'25 CCleaner 6.35 1
03-'25 CCleaner 6.34 8
02-'25 CCleaner 6.33 12
01-'25 CCleaner 6.32 7
12-'24 CCleaner 6.31 2
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CCleaner

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (16)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai 17 oktober 2024 20:16
Dit soort tooltjes worden in het algemeen steeds meer afgeraden, ook voor Linux (Bleachbit).

Ze kunnen je besturingssysteem namelijk behoorlijk verzieken.

Vroeger installeerde ik Ccleaner niet alleen bij mezelf, maar bij iedereen die ik kende.

Op een gegeven moment las ik het advies om daar maar mee op te houden en waarom...

Sindsdien gebruik ik Ccleaner alleen nog als het echt niet anders kan, zoals voor de volledige verwijdering van alle sporen van een programma, alsof het nooit op Windows geïnstalleerd was.

De laatste keer dat ik dat moest doen was voor het verwijderen van Trotec Jobcontrol 11.4 (lasersnij software van fabrikant Trotec) die opdrachten ineens niet meer aannam. Ik wilde downgraden naar Jobcontrol 11.3 zonder dat die de kuren van 11.4 erfde en dat kon het snelste en beste door hem eerst normaal te verwijderen en daarna met name alle verwijzingen in het register op te schonen met Ccleaner.

Als je je OS op de goede manier wilt opschonen is tegenwoordig het advies om dat op de ouderwetse manier te doen, te weten door het wissen van je schijf en vervolgens een herinstallatie van de laatste build van de Windows versie of Linux distributie (of MacOS, wat ik ook weleens vernaggeld heb) die je gebruikt.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 17 oktober 2024 20:21]

zordaz @Uruk-Hai17 oktober 2024 20:55
Als je weet wat je doet dan kunnen deze tools ook anno 2024 soms van nut zijn. Gewone gebruikers zouden er niet meer aan moeten beginnen. Los daarvan: CCleaner is zeker geen aanrader meer.
Uruk-Hai @zordaz17 oktober 2024 21:09
Ccleaner en dergelijke zijn ook niet meer nodig sinds de introductie van Windows 2000/7/Vista/8.x/10/11 en daarnaast vooral SSD's.

Met het aanpassen van Windows instellingen en het zoveel mogelijk uitschakelen van Windows services kun je nog wel wat snelheidswinst boeken, maar ook daarvan zijn de effecten tegenwoordig bijna onmerkbaar. Ik heb dit onlangs nog ondervonden op een hele trage, bijna 15 jaar oude oude laptop met een SSD en Windows 7.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 17 oktober 2024 22:58]

zordaz @Uruk-Hai17 oktober 2024 23:21
Snelheidswinst hoef je idd niet te verwachten van dit soort tools, maar voor wat oude zooi / data cleanup kunnen ze toch echt nog wel eens handig zijn.
CriticalHit_NL
@Uruk-Hai18 oktober 2024 12:59
:O Herhaling dan maar:
CriticalHit_NL in 'CCleaner 6.27'
CriticalHit_NL in 'CCleaner 6.27'

Betreft Linux (en Bleachbit) heb ik niets toe te voegen.
Het is vrijwel fail-safe en je hebt alsnog de mogelijkheid registers te back-uppen als je het niet vertrouwd.
Dat noemen we normaliter gewoon PEBCAK.
Uruk-Hai @CriticalHit_NL18 oktober 2024 22:15
Hoe dan ook, zelf gebruik ik Ccleaner niet meer en ik mis het ook niet.
Jaapvaak 17 oktober 2024 11:18
Meest gebruiksvriendelijke cleaner die ik ooit heb gehad. Simpel snel en effectief.
marco275 @Jaapvaak17 oktober 2024 18:28
Vroeger wel. Tegenwoordig een bloatware gedrocht helaas.
NorMath @marco27517 oktober 2024 21:50
Zegt veel over waar je die gedownload hebt... heb nooit bloatware gezien in 20 jaar en gebruik het wekelijks.
spawnagain @marco27518 oktober 2024 02:18
De slim of portable versie downloaden. https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/builds
Pietergompie 17 oktober 2024 11:32
CCleaner lijkt steeds "agressiever" te worden qua verkoop. Mijn licentie loopt tot februari 2025 en nu al 3 x mail ontvangen om te verlengen!
danmark_ori
@Pietergompie17 oktober 2024 17:16
Vorig jaar heb ik een licentie afgenomen. Dat was de laatste keer hoor! Opdringerig all-around.
Bedrog ook: updates van drivers en programma's die ik niet eens heb of had zelfs. Hoezo meerwaarde met een betaalde licentie?
Het enige: uitsluitend de portable versie voor de 'Registry Cleaning'. En dat is het.
Dixie 17 oktober 2024 21:07
Voor mij (al jaren lang) alleen maar het programma PrivaZer en niks anders meer.
John Stopman 18 oktober 2024 00:44
Volgens de virusscanner van Windows zelf zit er een trojan in de portable download van deze versie van CCleaner:

Trojan:Win32/Sonbokli.A!cl (ernstig) :o

Hebben anderen dit ook?

Edit: @spawnagain hieronder: Ik krijg nog steeds dezelfde melding..... Heel vreemd :|

[Reactie gewijzigd door John Stopman op 18 oktober 2024 03:24]

spawnagain @John Stopman18 oktober 2024 02:19
2x gescand en windows defender zegt niks.
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @John Stopman18 oktober 2024 21:25
Volgens VirusTotaal is er slechts 1 van de 68 scanners die iets verdachts ziet, dus ik denk dat je een zogenaamde false-positive hebt.

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