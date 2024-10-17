Piriform heeft versie 6.29 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.
Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen, en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Taking the hassle out of PC maintenance
Fixing bugs and other improvements
- The Driver Updater database currently contains over 110 million drivers to help keep your PC stable and running at peak performance.
- We’ve added a Support Center link to the screen that is displayed when a driver update fails in order to help you resolve the issue.
- We’ve improved our crash reporting.
- To lower the risk of stability and security issues, we may automatically update your version of CCleaner to a version that is no more than one year old.
- We fixed an issue where CCleaner could crash during cleaning when another app is in a full-screen window on the main display.
- Cloud Drive Cleaner can now be accessed by PCs that have the time set incorrectly.
- We corrected text alignment on several screens localized into certain languages, mainly Greek and Russian.
- We also made further stability and UI improvements.