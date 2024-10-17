Versie 9.6.3 van RoboForm is uitgekomen. Dit programma is ruim twintig jaar geleden ontstaan als een hulpmiddel bij het invullen van formulieren en is inmiddels doorgegroeid naar een complete wachtwoordmanager. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en als plug-in voor de bekendste webbrowsers. Het programma is gratis te gebruiken, maar wel met enkele beperkingen. Naast het veilig opslaan van wachtwoorden en passkeys, kan het ook sterke wachtwoorden genereren en waarschuwen als een wachtwoord voorkomt in een lijst met gelekte wachtwoorden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in version 9.6.3: Set the 'Don't ask MP' setting as the default for newly created RoboForm accounts.

Fixed RoboForm Login UI would hangs on a poor internet connection.

Improved speed of RoboForm data access.

Aligned the Security Score calculation with that of the RoboForm browser extension.

Enabled 'Check if a password in user data is compromised' feature for enterprise users.

Added ability to import from Kaspersky Password Manager and Proton Pass.

Miscellaneous bug fixes.