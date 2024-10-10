Software-update: Mozilla Thunderbird 128.3.1

Mozilla Thunderbird logo (79 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 128.3.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn enkele beveiligingsproblemen verholpen:

What’s Fixed

Mozilla Thunderbird 128

Versienummer 128.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-10-2024 21:30 22

10-10-2024 • 21:30

22

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

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Reacties (22)

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wimhey 11 oktober 2024 06:44
Ongelofelijk hoeveel belang men hecht aan het uiterlijk van een app. De UI is wel belangrijk betreffende het gebruiksgemak maar de functionaliteit is mijns inziens toch belangrijker.
beerse
@wimhey11 oktober 2024 09:46
Het uiterlijk is wel degelijk onderdeel van de functionaliteit. Gelukkig is het allemaal redelijk eenvoudig in te stellen, al is het soms wel monnikenwerk om de threaded-view in alle mail folders uit te zetten...
Andrejan @beerse11 oktober 2024 12:59
Dat hoeft niet voor elke folder afzonderlijk: als je voor één folder de gewenste kolommen en weergave goed instelt, kun je daarna met het icoontje rechts van de kolomkoppen ('Weer te geven kolommen selecteren') die instellingen kopiëren naar alle overige kolommen met de opties Kolommen toepassen op > Map en submappen... en Huidige weergave toepassen op > Map en submappen....
beerse
@Andrejan11 oktober 2024 14:28
Het uitzetten van de threaded view (instelling onder aan de sort-routine) is mij op die manier nog niet goed gelukt.

Daarbij: De huidige view en de submappen. Bij mij staan alle sub-mappen op gelijke hoogte met de inbox. De organisatie is bij mij nogal plat. En over de geschiedenis (25+ jaar) heen zijn het er wel wat veel. Resultaat van het 'voordeel' van Thunderbird dat je bij een account-wissel het hele archief in 1 keer naar een ander account sleur-en-pleur. (copy-&-paste).
Andrejan @beerse11 oktober 2024 15:26
Maar je kunt die bewerking ook toepassen op het niveau boven de inbox, dus op het niveau van het hoofdaccount (user@account.com). Dan zou hij de inbox en alle parallelle mappen mee moeten nemen.
Jack Flushell @wimhey11 oktober 2024 08:36
Uiterlijk zeer tijdsafhankelijk. De Aero-look ziet er nu erg gedateerd uit: dat komt omdat dat letterlijk zo is: we hebben dat wel gezien en het voelt dan ouderwets. Als, hypothetisch, Aero nu pas zou uitkomen zou het wellicht fris aanvoelen.
jpsch 10 oktober 2024 22:14
Heerlijk programma. Wel lopen etteren om MS mail op te halen. Achteraf heel makkelijk, oude account verwijderen en opnieuw aanmaken binnen Thunderbird. Pakt 'ie automatisch de Office365 server ipv Outlook.
ibmpc @jpsch11 oktober 2024 01:11
Met Modern Auth?
beerse
@ibmpc11 oktober 2024 09:44
Jazeker. De oauth2 implementatie is wat hoekig en lastig maar komt steeds verder. Bestaande accounts en installaties die tijdig zijn overgestapt naar oauth1 en zo, daar heb ik helemaal geen probleem mee gehad, dat werkt gewoon door.

Helaas vorige maand een nieuwe installatie moeten doen en daar heb ik (riching google) wel wat issues mee gehad tot het punt waarop ik zelfs een bugzilla melding heb gedaan. Daar heb ik nog geen reactie op gekregen maar ik heb het vermoedden dat het issue ondertussen wel is opgelost. Er wordt in ieder geval best actief aan oauth2 en omstreken gewerkt, zowel bij de mail-providers als bij thunderbird.
mischaatje2 @beerse11 oktober 2024 14:38
Google heeft in Juni (2024) haar beleid aangescherpt voor diensten die gebruik maken van je Google login email en wachtwoord. Er is iets in de backend veranderd waardoor er bij Thunderbird 128.2.2 en .3 even hikjes waren. Het probleem lijkt te zijn dat ALS er in dat OATH2 proces iets fout gaat, dat er dan aan de kant van Google een cache lijkt te zijn die hernieuwde pogingen daarna automagisch lijken te blokkeren.

Ik heb toen van een Thunderbird employee een test meegekregen. Even disclaimer, proberen is op wél eigen risico. Zet de instelling terug als het niet werkt. In about:config moest ik de instelling mailnews.oauth.usePrivateBrowser omzetten van FALSE naar TRUE. Of dat de magische truc was die het probleem oploste is niet 100% zeker, maar het was wel zo dat het in de eerstvolgende poging daarop ineens wél weer werkte. Voor mensen die nu nog problemen hebben is het zeker de moeite waard om dit te proberen.
beerse
@mischaatje213 oktober 2024 19:09
Dat is in ieder geval het proberen waard. Bedankt voor de tip. Detail voor iedereen die het ook gaat proberen: Als/zodra het een eerste keer is gelukt kan je de instelling misschien ook al terug zetten, na de eerste keer loopt het volgende keren hopelijk weer zoals vanouds.

Toegegeven, ik had niet direct verwacht dat het isseu mogelijk bij google zo liggen, mijn verkeerde inschatteing. Er wordt aan beide kanten gewerkt en aan beide kanten kunnen fouten gemaakt worden.
duizend @jpsch11 oktober 2024 09:51
Het was onduidelijk, maar je hoefde je account niet te verwijderen. Authenticatie opnieuw instellen was genoeg.
jpsch @duizend11 oktober 2024 13:53
Kwam er slecht uit. Bushfix werkte sneller.
Noitisnt @jpsch11 oktober 2024 16:43
Je kan ook gewoon de settings wijzigen, Microsoft legt hier uit hoe dat moet.
Pompiedom 10 oktober 2024 23:34
Oh wow, ik heb vanwege het gedateerde uiterlijk thunderbird heel lang niet meer gebruikt. Maar deze update (iig het preview plaatje in de post) ziet er echt heel netjes uit!
RaJitsu @Pompiedom11 oktober 2024 09:27
Wat gebruik je nu als ik vragen mag?
Pompiedom @RaJitsu18 oktober 2024 13:58
Ik gebruik Macos Mail en Canary. Ik heb thunderbird alleen gebruikt als ik mail moest migreren van server maar nooit gebruikt vanwege de gedateerde GUI.

Ik had Thunderbird weer even geinstalleerd om te kijken maar zo strak als op het screenshot heb ik de GUI nog niet gekregen. Is dat een theme? Of is het uiterlijk platform afhankelijk (ik werk op macos)?
Pasteis 11 oktober 2024 12:15
Hoe verhoud dit ten opzichte van Outlook? Ik ben wel uitgekeken op Outlook. Het lijkt bij mij altijd net niet lekker te werken.

Hoe gaat Thunderbird om met bijv Teams integratie?
410Gone @Pasteis11 oktober 2024 12:56
Ik vind de nieuwe look van Outlook wel erg fijn werken moet ik zeggen.
beerse
@Pasteis13 oktober 2024 19:12
Het voordeel van Thunderbird is dat je het zelf kunt proberen.

Toegegeven, msTeams is naar mijn idee de ultieme 'hook to microsoft' tool van deze tijd. Formeel is het een samenwerkt tool binnen het microsoft platform. Het haakt graag vast aan het hele msoffice pakket inclusief msword, msexcel, msoutlook en dergelijke. Vanuit mijn eigen opensource gedachte zou ik daar graag thunderbird en libreoffice in willen gebruiken maar ik heb geen ilusie.
tfk__66 11 oktober 2024 18:09
Naast KDE krijgt ook Thunderbird mijn financiele steun. :)
Kismet 11 oktober 2024 13:51
Thunderbird idd fijn programma. Gebruik hiernaast MailStoreHome dat gratis is en alle soorten email goed archiveert. Bijlagen worden efficient meegeindexeerd. De online mailboxen zijn dan allen voor de kortere termijn. MSH uiteraard wel backuppen.

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