SnappyMail is een snelle en overzichtelijke webmailclient die ook nog eens integreert als app binnen Nextcloud. Het is ontstaan als een afsplitsing van de populaire RainLoop Webmail, dat echter niet actief meer wordt ontwikkeld. SnappyMail werkt goed in alle moderne browsers en ook op mobiele apparaten. Een demo van het programma is op deze pagina te vinden. Versie 2.38.0 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added Remove tel: links when converting HTML to plain #1724

links when converting HTML to plain #1724 Convert HTML to Markdown instead of plain, by using Turndown #1604

Check HTMLInputElement.validity() for #1733 Changed Use a modified Squire 2.3.2

cleanHtml use allowedTags instead of disallowedTags and improved CSS handling

Update Portuguese by @ner00 Fixed mXSS exploit found by SonarSource CVE-2024-45800

Call to a member function Email() on null #1706

IMAP capabilities via IMAP Proxy #1725

Messages on page setting is not validated against 999 max #1733 Nextcloud Attempt to improve OpenID Connect support #1746