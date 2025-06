Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 555.85 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen F1 24, Senua's Saga: Hellblade II, Serum en XDefiant. De complete changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including F1 24, Senua's Saga: Hellblade II, and Serum. Further support for new titles includes the launch of XDefiant which supports NVIDIA Reflex.

Tekken 8 may randomly crash during gameplay on GeForce GTX 10-series graphics cards. [4503216]

Horizon Forbidden West Complete Edition: Lower GPU utilization when Reflex is set to “On + Boost” [4412035]