TechSmith heeft versie 2023.4.5 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Explore Assets Directly in Camtasia! Camtasia now offers the ability to browse assets by category or by utilizing search without ever leaving the Camtasia editor. Access titles, footage, music tracks, animations, images, callouts, and more. Create content in Camtasia faster than ever before! Bug Fixes Localization fixes.

Fixed a crash adding a media with multiple video streams to the timeline.

Fixed an issue where Timeline navigation to next media would not always work on a keystroke callout.

Fixed an issue where you might see a no connection message when changing tabs on the Home asset discovery control.

Fixed a bug where some AVI files cannot be rendered and saved in the project.

Fixed an issue with extra space appearing below tool panel tabs for certain DPI settings.