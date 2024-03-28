Software-update: Mp3tag 3.25

Mp3tag logo (75 pix) Florian Heidenreich heeft versie 3.25 van Mp3tag uitgebracht. Met dit programma kunnen de metatags van de gangbaarste muziekformaten worden aangepast. Ondersteuning is aanwezig voor ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis Comments en APE-tags. Verder kunnen de bestandsnamen aan de hand van die tags worden aangepast en kunnen playlists worden gegenereerd. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Mp3tag v3.25 released

I've just released Mp3tag v3.25 which is a spring-cleaning release and fixes a few issues that were reported over the past weeks.

Fixed:
  • Nero MP4 `cdec` field for encoder settings was not preserved when writing tags (since v2.92). (#64148)
  • Menu items at View > Sort by... were not accessible for screen readers. (#63621)
  • Writing UTF-8 encoded export files produced wrong 4-byte character encoding for some Unicode characters. (#63556)
  • Writing UTF-8 encoded `*.m3u8` playlists produced wrong 4-byte character encoding for some Unicode characters. (#63556)
  • Error when reading UTF-8 encoded `*.m3u8` playlists with Unicode characters encoded using 4-bytes.
Language:
  • Updated Traditional Chinese translation.

Mp3tag

Versienummer 3.25
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mp3tag
Download https://www.mp3tag.de/en/download.html
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-03-2024 20:30 2

28-03-2024 • 20:30

2

Bron: Mp3tag

Update-historie

20-06 Mp3tag 3.35 7
10-04 Mp3tag 3.34 3
06-02 Mp3tag 3.33.1 3
22-01 Mp3tag 3.33 7
14-11 Mp3tag 3.32 9
08-'25 Mp3tag 3.31 6
05-'25 Mp3tag 3.30 3
03-'25 Mp3tag 3.29 5
11-'24 Mp3tag 3.28 7
08-'24 Mp3tag 3.27 1
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Mp3tag

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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skimboarder 29 maart 2024 20:28
Super goed programma, heb gedoneerd!
socialhugo 30 maart 2024 23:41
Dit brengt mij heel wat jaartjes terug in de tijd.
Wat was dit een top programma

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