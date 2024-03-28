MikroTik heeft een update voor versie 7.14 van RouterOS uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.14.2: ethernet - improved port speed downshift functionality for CRS326-4C+20G+2Q

leds - fixed LEDs for L22 device

lte - fixed firmware upgrade not found issue for Chateau LTE12 (introduced in v7.14.1)

ssh - require "policy" user policy when adding public key

timezone - updated timezone information from "tzdata2024a" release

traffic-flow - improved system stability

vrf - fixed VRF interfaces being moved to main table after reboot (introduced in v7.14)

wifi-qcom - added configuration.distance setting to enable operation over multi-kilometer distances (CLI only)