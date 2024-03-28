Software-update: Visual Studio 2022 17.9.5

Visual Studio logo (79 pix) Microsoft heeft versie 17.9.5 van Visual Studio 2022 uitgebracht, een versie met extra lange ondersteuning. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.9 is op deze pagina van Microsoft te vinden. In deze uitgave is een probleem verholpen waardoor het programma niet wilde opstarten op computers uitgerust met een oudere processor.

What's New
  • Fixed a crash that occur on machines with older CPUs.
Developer Community

Microsoft Visual Studio

Versienummer 17.9.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Microsoft
Download https://www.visualstudio.com/downloads/
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-03-2024 07:45
11 • submitter: Mschamp

28-03-2024 • 07:45

11

Submitter: Mschamp

Bron: Microsoft

Update-historie

11-12 Visual Studio 2022 17.14.22 7
24-11 Visual Studio 2022 17.14.21 0
12-11 Visual Studio 2022 17.14.20 4
10-'25 Visual Studio 2022 17.14.18 2
10-'25 Visual Studio 2022 17.14.17 0
09-'25 Visual Studio 2022 17.14.16 0
09-'25 Visual Studio 2022 17.14.15 0
09-'25 Visual Studio 2022 17.14.14 12
08-'25 Visual Studio 2022 17.14.13 0
08-'25 Visual Studio 2022 17.14.12 1
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Microsoft Visual Studio

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Reacties (11)

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kdekker 28 maart 2024 08:51
De versies komen wel heel snel na elkaar.
DrPoncho @kdekker28 maart 2024 09:31
Dit is meer een patch dan een nieuwe versie
kdekker @DrPoncho28 maart 2024 10:04
Dat klopt, maar 3 versies in 1 maand is wat vaak/veel werk om uit te rollen. Wat mij betreft is een verschijningsfrequentie van 1x per maand voldoende, tenzij hotfix of crash. Uiteraard kun je ook uitrollen als er noodzaak toe is, en zo gebeurt het bij ons wel. Al gebeurt een scenario a la 'we lopen een beetje achter en moeten toch systeembeheer doen, en nemen gelijk een VS update mee' ook wel.
Kriekel @kdekker28 maart 2024 10:16
17.9.5 : Fixed a crash that occur on machines with older CPUs.
17.9.4: Fixed a crash that could occur when compiling Unreal Engine
17.9.3: Crashes + security issues

Dus ja, lijkt mij niet onterecht om ze snel uit te brengen.
Mark de Vaal 28 maart 2024 09:03
Ik gebruik VScodium. Een opensource alternatief Visual studio, maar dan zonder telemetrie.

Edit:
Zoals hieronder aangegeven bedoel ik Visual Studio "Code" en het is een variant.

[Reactie gewijzigd door Mark de Vaal op 22 juli 2024 15:20]

PageFault @Mark de Vaal28 maart 2024 09:15
Is VScodium niet de open source vairant van Visual Studio Code? Dat is namelijk wel een groot verschil met Visual Studio....
Mark de Vaal @PageFault28 maart 2024 09:24
Klopt je heb gelijk.
PageFault @Mark de Vaal28 maart 2024 10:34
Maar toch bedankt voor VScodium, ik kende die nog niet :)
Kenhas @PageFault28 maart 2024 16:46
Dan heb je nog niet veel gelezen in de meuktracker. Zodra er ergens iets van "Visual" wordt vermeldt, wordt vscodium erbij gesleurd, zelfs als het over een volledig ander product gaat ;)
PageFault @Kenhas28 maart 2024 17:24
:o
Loller1 @PageFault29 maart 2024 17:11
Je mist ook niet bepaald iets. Het enige wat je mist is dat jet het voor jezelf moeilijker maakt om de VSC te gebruiken omdat je niet even de open source telemetry wilt uit zetten omdat "Microsoft's binaries niet te vertrouwen zijn" maar vervolgens wel een volledig wild vreemde gaat vertrouwen met diens binaries...

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