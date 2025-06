Microsoft heeft een update voor versie 1.19 van Windows Terminal uitgebracht. Windows Terminal wordt met Windows 11 meegeleverd en maakt het mogelijk om in een scherm met tabbladen een command prompt, PowerShell, Windows PowerShell en Azure Cloud Shell te openen. Het programma heeft ondersteuning voor thema's en profielen. Nieuw in versie 1.19 is onder meer een zoekfunctie, thema's worden nu gerespecteerd onder Windows 11, en de nieuwe rendering engine is nu als standaard ingesteld. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Dashed, dotted and curly underlines have been changed to be slightly more readable (and pretty!) (#16719) Bug Fixes In CMD, pressing Tab in the middle of a line will finally clear the remainder of the line from the screen (#16718)

in the middle of a line will finally clear the remainder of the line from the screen (#16718) We have removed one source of graphical issues on x86, which was caused by a compiler bug (#16742)

You can once again copy/paste entire files onto the Terminal window (#16634)