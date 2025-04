Versie 1.207.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog sinds versie 1.206.0 ziet er als volgt uit:

Changes in CudaText version 1.207.0: Add: optimization of search/replace in huge lines: faster by ~20%

Add: new command "cancel carets, but keep first visible caret"

Add: updating of data in parser-thread now blocks main thread much less; e.g. before on 400Kb file: 8 msec, now: 0.1 msec

Add: 'statusbar' controls show their icons auto-scaled (thanks @veksha)

Add: auto-decrease font size of 'overlay' on buttons/statusbars; useful for LSP plugin with 'overlay' numbers on statusbar (thanks @veksha)

Add: old option "ui_tree_fill_max_time" is now used for Pascal tree-helpers too

Fix: filling of code-tree in Pascal tree-helpers had big slowdown (thanks @mix-7)

Fix: when Project Manager opens files in the same 'preview' tab, it must clear old bookmarks/markers/attribs (thanks @veksha)

Fix: issue with External Tools plugin in Qt5 version: list selection was ignored (thanks @veksha)

Fix: lexer Bash: fix continuation char in comment (thanks @Flashwalker) Changes in CudaText version 1.206.5: Add: plugin Sort: 'Numeric' option handles leading letters too, e.g. line 'before123after' will be treated as tuple ['before', 123, 'after'] (thanks @BBServ)

Add: optimized installation of 100 addons from .zip's, when file-open dialog multi-selection is used

Change: deleted deprecated API: FOLDING_GET_LIST*, all related plugins were updated - update them from Addons Manager

Fix: bug when after installation of plugin without app restart, Command Palette items become 'shifted' by N elements; it required lot of code rework - so report any regressions

Fix: bugs in API: finder_proc(); timer_proc(); get_token() for multi-line tokens Changes in CudaText version 1.206.2: Add: improved rendering speed (4 times faster) for such case: one-liner HTML with 700k chars with word-wrapping on

Add: when CudaFormatter replaces all text, reset horizontal scrollbar's page-size (needed when long one-liner is replaced to short lines) (thanks @adoeller)

Change: auto-disable 'dynamic highlight' for very long one-liners

Change: default of "ui_tree_fill_max_time" changed from 1000 to 150

Fix: minimap rendering can make _big slowdown_ in some cases (thanks @adoeller)