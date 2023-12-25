Software-update: Bitwarden 2023.12.1

Bitwarden logo (79 pix)Bitwarden is een crossplatform- en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. In versie 2023.12.1 is een optie toegevoegd die het mogelijk maakt om het juiste account vanuit het inlogscherm te kiezen in plaats vanuit de Bitwarden browserplug-in.

Password Manager
  • Auto-fill menu: Auto-fill credentials while browsing the web by turning on the new inline auto-fill menu (see here).

Bitwarden

Versienummer 2023.12.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Bitwarden
Download https://bitwarden.com/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 25-12-2023 14:04
8 • submitter: Munchie

25-12-2023 • 14:04

8

Submitter: Munchie

Bron: Bitwarden

Update-historie

24-07 Bitwarden 2026.7.0 10
26-06 Bitwarden 2026.6.1 0
30-05 Bitwarden 2026.5.0 24
15-05 Bitwarden 2026.4.1 4
02-04 Bitwarden 2026.3.2 55
05-03 Bitwarden 2026.2.1 17
06-02 Bitwarden 2026.1.1 5
12-12 Bitwarden 2025.12.0 9
15-11 Bitwarden 2025.11.0 21
10-'25 Bitwarden 2025.10.0 2
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Bitwarden

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (8)

-Moderatie-faq
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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
25 december 2023 16:41
Deze nieuwe feature werkt niet goed met de eventuele auto fill functionaliteit die je browser zelf al aanbiedt. Wil je de Bitwarden optie gebruiken dan zal je die browser feature uit moeten zetten.

Zie meer hier: https://bitwarden.com/help/disable-browser-autofill/
PaulHelper @Bor25 december 2023 17:28
Vrij begrijpelijk maar goed dat je het zegt. Ik zet alle browser / Google autofill functies altijd meteen uit. Bitwarden standaard overal waar het kan. Ben wel benieuwd hoe deze functie werkt. Ik vond de huidige werking al erg goed met auto fill.
Call of Duty @Bor26 december 2023 10:36
Tnx! :)
Joao 26 december 2023 12:04
Ik zit op versie 2023.12.1 maar zie geen optie om inline auto-fill aan te zetten in Settings > Auto fill

Iemand zelfde issue?
Glassertje @Joao26 december 2023 13:49
Is eerste optie https://postimg.cc/V5FBYSfH
aex351 25 december 2023 23:43
Bitwarden wilde deze feature niet implementeren en het stond niet op de planning voor 2023 ondanks vele verzoeken. Het staat al sinds 2016-2018 op de backlog. Nu implementeren ze het uit noodzaak, vanwege de nieuwe manier van inloggen dat eraan komt.

Een hele poos geleden heb ik de broncode bekeken en bleek dat er gedeelde code was met 1Password. De apps lijken ook onwijs op elkaar. Ik vermoed dan ook dat ondanks het op papier twee verschillende bedrijven zijn, er wel overlap is. En ze betalende gebruikers van 1Password niet richting de gratis Bitwarden willen pushen. En vica versa. Gebruikers van Bitwarden die meer gebruiksgemak willen, richting 1Password pushen.
Martinspire 26 december 2023 00:54
Bij mij heb ik sinds de 2023.12 update dat ie mijn login niet onthoudt tussen herstarts. Bij een device die van mij gewoon ingelogd mag blijven, zit de autologin gewoon aan zoals altijd, maar hij wil toch elke keer een login zien. En met volledige username en password, ook de pincode werkt niet.
Glassertje 25 december 2023 19:58
Ben wel blij met deze toevoeging. :)

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