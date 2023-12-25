Bitwarden is een crossplatform- en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. In versie 2023.12.1 is een optie toegevoegd die het mogelijk maakt om het juiste account vanuit het inlogscherm te kiezen in plaats vanuit de Bitwarden browserplug-in.

Password Manager Auto-fill menu: Auto-fill credentials while browsing the web by turning on the new inline auto-fill menu (see here).