Versie 2.1.2 van WingetUI is in ontwikkeling en er is een eerste bètarelease beschikbaar uitgekomen. Dit programma dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows, namelijk WinGet, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en WingetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is open source, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Reduced changelog Added compatiblity with WingetUI Widgets

Added a web wrapper to show help articles (and maybe changelogs in the future)

Improvements to package badges

Package exporting has been reworked.

WingetUI can now backup the user's packages

Other improvements Full Changelog: 2.1.1...2.1.2-beta