Er is met versienummer 8.19 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.159 titels, wat er 37 meer zijn dan een maand geleden. Sinds versie 8.17 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in version 8.19: Mono engine updated to version 8.1.0.

More DirectMusic implementation.

Various bug fixes What's new in version 8.18: Bundled FluidSynth library for DirectMusic.

More window management in the Wayland driver.

More effect support in Direct3D 10.

Various bug fixes.