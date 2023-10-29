In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.0 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.78

Updated MediaInfo DLL to version 23.10

Updated MPC Audio Renderer

Updated all other third party libraries Changes/additions/improvements: Added OpenSubtitles.com subtitle search provider. The existing OpenSubtitles.org provider is scheduled to stop working at the end of 2023. Note: you need a new login for OpenSubtitles.com

Video preview can now also be placed below the seekbar. See: Options > Tweaks

The internal subtitle renderer now has an option to use libass for rendering

Some improvements related to the advanced option for separate fullscreen

Added right-click actions to some of the toolbar buttons:

Play = Open File, Stop = Close File, Skip Back = Previous File, Skip Forward = Next File, Frame Step = Frame Step Backwards (seek), Mute = Toggle Next Audio Track

Support scanning of ATSC channels

Playlist is now docked to the right side by default. You can drag it to bottom/left/top if you prefer those locations. Or even outside player window.

Drag&drop/LoadSubtitle/ToggleSubtitle now also work with DirectVobSub and XySubFilter

HEVC hardware decoding is now disabled by default (on fresh install or settings reset) for Intel Haswell/Broadwell GPUs. These older GPUs have slow partially accelerated decoding and software decoding may be preferred for stability. You can of course still enable it if desired. Fixes: A few DPI scaling fixes for problems that occurred when moving between two screens with different DPI

Fixed an issue with DVB subtitles not working during live playback

Fixed an issue changing subtitle default style through styles dialog

Fixed Pan&Scan movement being wrong for rotated video with MadVR

Several other small fixes