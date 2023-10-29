Software-update: Media Player Classic - Home Cinema 2.1.0

Media Player Classic logo (75 pix)In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.0 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates:
  • Updated LAV Filters to version 0.78
  • Updated MediaInfo DLL to version 23.10
  • Updated MPC Audio Renderer
  • Updated all other third party libraries
Changes/additions/improvements:
  • Added OpenSubtitles.com subtitle search provider. The existing OpenSubtitles.org provider is scheduled to stop working at the end of 2023. Note: you need a new login for OpenSubtitles.com
  • Video preview can now also be placed below the seekbar. See: Options > Tweaks
  • The internal subtitle renderer now has an option to use libass for rendering
  • Some improvements related to the advanced option for separate fullscreen
  • Added right-click actions to some of the toolbar buttons:
  • Play = Open File, Stop = Close File, Skip Back = Previous File, Skip Forward = Next File, Frame Step = Frame Step Backwards (seek), Mute = Toggle Next Audio Track
  • Support scanning of ATSC channels
  • Playlist is now docked to the right side by default. You can drag it to bottom/left/top if you prefer those locations. Or even outside player window.
  • Drag&drop/LoadSubtitle/ToggleSubtitle now also work with DirectVobSub and XySubFilter
  • HEVC hardware decoding is now disabled by default (on fresh install or settings reset) for Intel Haswell/Broadwell GPUs. These older GPUs have slow partially accelerated decoding and software decoding may be preferred for stability. You can of course still enable it if desired.
Fixes:
  • A few DPI scaling fixes for problems that occurred when moving between two screens with different DPI
  • Fixed an issue with DVB subtitles not working during live playback
  • Fixed an issue changing subtitle default style through styles dialog
  • Fixed Pan&Scan movement being wrong for rotated video with MadVR
  • Several other small fixes

Media Player Classic - Home Cinema screenshot (620 pix)

Versienummer 2.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Doom9
Download https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/tag/2.1.0
Bestandsgrootte 19,31MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 29-10-2023 16:55 30

29-10-2023 • 16:55

30

Bron: Doom9

Update-historie

04-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.2 1
20-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.1 0
04-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.0 10
20-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.4 0
04-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.3 0
16-02 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.2 14
27-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.1 0
08-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.0 4
05-12 Media Player Classic - Home Cinema 2.5.6 2
31-10 Media Player Classic - Home Cinema 2.5.5 2
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Media Player Classic - Home Cinema

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (30)

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DaveCool 29 oktober 2023 19:01
Wat zou een reden zijn om deze player nog te gebruiken, vraag ik mij af?
Omdat het 'light' is?
_Pussycat_ @DaveCool30 oktober 2023 01:11
- Ik vind VLC niet mooi
- er ist een "step frame" knop
- VLC heeft voortdurend veiligheidsproblemen en grote attack surface.
Matthijs8 @_Pussycat_30 oktober 2023 09:17
- VLC heeft voortdurend veiligheidsproblemen en grote attack surface.
Dat heeft toch elke mediaspeler die zoveel mogelijk media formaten wil ondersteunen? Hoe meer media formaten je wil ondersteunen, hoe meer codes, hoe meer attack surface.
VLC meldt security fixes tenminste in de changelogs en heeft security bulletins voor gevonden kwetsbaarheden in eigen code.
MPC-HC doet geen van beiden voor zover ik kan vinden. Ik wilde weten of deze versie de recente zeroday in de VP8 codec oplost, die laatst nog in browsers en smartphones is gefixed. (CVE-2023-5217). Ook op Github kan ik daar niks over vinden, ook al check ik alle commits tussen 2.1.0 en 2.0.0. Mogelijk dat ze daarvoor LAV filters gebruiken en het in een nieuwere versie daarvan is gefixed, maar ook op hun website en github kan ik daar niks over terugvinden.

Voor versie 4.0 is VLC zelfs bezig met een sandbox voor betere security, voor zover ik weet zijn ze de eerste third party media player die dat doen.

[Reactie gewijzigd door Matthijs8 op 25 juli 2024 15:46]

_Pussycat_ @Matthijs830 oktober 2023 10:45
Misschien was attack surface het foute woord. Ik bedoel dat VLC enorm veel gebruikt wordt, en MPC-HC weinig. Daardoor hoop ik dat ik minder snel getroffen ben (net als Amiga OS minder exploits dan Windows zal krijgen).

Eigenlijk nooit over nagedacht of een Codec-probleem misschien wel op alle players werkt... Dan zou mijn vlieger niet opgaan.
Matthijs8 @_Pussycat_30 oktober 2023 17:06
Als de vulnerability in de media player zelf zit dan kan dat inderdaad helpen, maar als die in de codec zit dan denk ik dat het inderdaad op alle players werkt.
Jimbolino @DaveCool29 oktober 2023 19:32
Omdat je direct een rar archive af kan spelen waar een mkv container in zit met h265 video en verschillende aac audio stream en srt subtitles. Of een combinatie van allerlei andere ondersteunende formaten.
Robertdw @Jimbolino29 oktober 2023 20:55
Uit nieuwsgierigheid. Waarom zou je een mkv bestand in een rar stoppen? Mij lukt het trouwens niet om een rar met een mkv af te spelen.
HakanX @Robertdw29 oktober 2023 21:20
Voor foutcorrectie dat rar ondersteund indien je kleine stukken mist of beschadigd zijn. Volgens mij wordt dat tegenwoordig alleen nog in nieuwsgroepen gebruikt en websites waar je films in delen vanuit verschillende links kan downloaden.

[Reactie gewijzigd door HakanX op 25 juli 2024 15:46]

Robertdw @HakanX30 oktober 2023 11:00
Ja maar dat zijn dan meerdere rar en par bestanden die na download uitgepakt worden naar bijvoorbeeld een mkv bestand. Dus ben nieuwsgierig waarom je een mkv dan weer in een rar zou stoppen.
Jimbolino @Robertdw30 oktober 2023 13:13
als je scene releases download, worden ze standaard zo aangeleverd:
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_(warez)

rar is trouwens alleen om te splitten, daarom gebruiken ze ook een setting met 0% compressie
daarnaast .sfv voor checksum van je rar files.
old_spice @Jimbolino30 oktober 2023 13:48
Ah, The Scene. Regelmatig werden releases genuked omdat ze niet voldeden aan de regels. En in de nfo bestanden las je dan altijd de onderlinge sneren tussen de scene groups. Hilarisch.
Robertdw @Jimbolino30 oktober 2023 23:07
Alle download progs die ik gebruik controleren, evt.repareren en pakken de rars gelijk bij het downloaden uit. Dus ik hou nooit een mkv in een rar over, vandaar mijn vraag.
Andros @DaveCool29 oktober 2023 19:07
Omdat het werkt. Wat wil je nog meer?
hottestbrain @Andros30 oktober 2023 03:47
Realplayer werkte ook en die zie je nergens meer. De ingebakken media player van je OS doet het voor 90% van de mensen goed genoeg en van de overige 10% gebruikt het merendeel gok ik vlc. Er is meer nodig om me te overtuigen dan 'het werkt'
dingbat @DaveCool29 oktober 2023 19:31
Werkt super, kleine footprint, speelt alles wat je er tegenaan gooit af, heeft veel handige plugins en is naar mijn mening gebruikersvriendelijker dan bijv. VLC.

[Reactie gewijzigd door dingbat op 25 juli 2024 15:46]

Jeffrey2107 @dingbat29 oktober 2023 20:13
is naar mijn mening gebruikersvriendelijker dan bijv. VLC.
Dat terwijl het programma verschrikkelijk veel op VLC lijkt en erg hetzelfde werkt.

Maar het werkt inderdaad goed. fijn programma.
Ortep @Jeffrey210729 oktober 2023 23:29
Het lijkt (gelukkig) Nog niet bij benadering op VLC. Het werkt veel prettiger en is veel stabieler. Met VLC is altijd wel iets loos

[Reactie gewijzigd door Ortep op 25 juli 2024 15:46]

hrigteri @Ortep30 oktober 2023 00:59
Geheel eens. Ik vind VLC zo onhandig en onlogisch.
pennywise666 @hrigteri30 oktober 2023 17:14
VLC speelt niet eens HDR af.
TjerkH @Jeffrey210729 oktober 2023 20:16
Ik vind het zoveel fijner werken dan vlc; oa het downloaden van subtitles en de algemene UI zijn merkbaar veel prettiger naar mijn mening
dasiro @DaveCool29 oktober 2023 20:58
geen extra prullen die er maar bij in geduwd worden zoals bij zo vele andere paketten en het gemak om automatisch subs te (down)loaden en de klassieke mediaplayer interface die gewoon doet wat hij moet doen.
sdziscool @DaveCool29 oktober 2023 21:18
De customization van mpv-hc zijn vele malen beter, je kan je eigen renderer downloaden/kiezen die vaak veel beter afgestemd zijn op je wensen, bvb hdr kunnen afspelen, tonemapping features, esoterische formaten afspelen etc.
Mpv kan hier ook wat van, maar is voor mijn doeleinden niet erg robuust.
iAR @DaveCool30 oktober 2023 08:36
Wat zou je als alternatief voorstellen dan?
CH4OS
@DaveCool30 oktober 2023 11:31
Ik prefereer MPC (black edition dan) boven MPCHC of VLC, ik gebruik dat in combinatie met MadVR en ik merk dat alles net wat beter afspeelt. Zie ook CH4OS in 'Media Player Classic - Black Edition 1.6.9', dit werkt ook met MPC HC overigens.

Reden dat ik dit doe is vooral om de beeldkwaliteit te verbeteren.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 15:46]

TweakerCarlo 29 oktober 2023 23:56
Deze speler is nog steeds my daily driver.
Ik gebruik deze speler omdat het vroeger de oplossing was voor alle veranderingen in de interface en file support van Windows Media Player.
Tegenwoordig speelt MPC "alles" af.

Pip bestond nog niet: Je kan het op alle manieren weergeven.
Benaderbaar via een "niet omschreven" API.

Waarom is MPC minder goed dan VLC?
NDI!

Als MPC ook NDI kan handelen wil ik er mee trouwen.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 25 juli 2024 15:46]

nldjbassie 30 oktober 2023 01:34
Mee eens mee eens en mee eens.

Als ik een nieuw systeem heb, en windows heb geïnstalleerd is het 1 van de eerste prog die ik
erop zet. Lekker simple werkent, nooit vastgelopen en ik hou gewoon van het woord Classic PUNT.
:) :P
Macron 30 oktober 2023 13:34
Zit ook in het K-Lite Codec Pack. Een van de eerste dingen die ik installeer na een schone Windows install.
Hazuki 29 oktober 2023 21:40
Ik ben inmiddels overgestapt op de fork MPC-BE. Helemaal tevreden.
LCP 30 oktober 2023 09:46
Als ik MPC-HC instel zodat deze HDR content in HDR afspeelt op mijn HDR scherm en iets afspeel, wordt mijn scherm zwart en begint dan pas met afspelen. Ondanks dat de Windows Desktop al in HDR wordt getoond. Waarom is dat?
Weust @LCP30 oktober 2023 10:19
Hdr in windows uitzetten.
Zodat MadVr kan beslissen waneer het Hdr aanzet. Dit geeft een kleine flicker bij het starten van uw Hdr content.
Maar geeft wel het beste resultaat.

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