Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2023-10-10 m4a (FDK) encoder updated to 1.0.5 (fdk-aac 2.0.2)

Added toolbar update available indicator to CD Ripper / Batch Converter / Muaic Converter

Added true peak option for replaygain

CD Ripper: PerfectMETA make sure all tracks have same "ALBUM" and "ALBUM ARTIST", per-track data could be coming from different sources causing mayhem

Cd Ripper + others: max art size, add many more in upto 3000x3000

mp3 lame - advanced page add an option [] Preserve all frequencies which overrides the low pass filter in lame

libwebp update

Manual Metadata review - Smart Capitalize skips tags such as ISRC, etc Fixed: Twain Scanner Fixes

[discunique] was missing from CD Ripper when writing folder.jpg naming

CD Ripper: Fixed discogs bugs on albums with hidden tracks

wave encoder was possible to choose compressed and cancel compression page, thus not having a compressed format chosen.

bitrate and k_bitrate dynamic naming tags were not working