Versie 2.1.1 van WingetUI is uitgekomen. Dit programma dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows, namelijk WinGet, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en WingetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is open source, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changelog This release fixes an issue where Winget would fail to retrieve information from the package index

The internal code that handles Packages and Package Items has been redone, leading to more reliability and stability when changing package tabs and removing packages from lists.

User interface improvements Fixed glitching progressbar on the Discover tab Improved QTreeWidget and QTreeWidgetItem stylesheets

Added Sinhala, Vietnamese and Hebrew languages to WingetUI

Fixed a crash occurring due to a c_int overflow

Other improvements and bugfixes

A new article on how to manage updates with WingetUI has been published and can be accessed from WingetUI What's Changed Better PackageItem Classes in #1462

Update icons and screenshots from the excel file in #1471

Tolgee: Added check API key in #1467

Upgrade winget to version 1.6.2771 (#1455) in #1472