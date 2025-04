Versie 5.25 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar slechts 6MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.25: Add movies: New movies were always set to version UNRATED.

IMDb import: Fixed importing of the IMDb top 250.

TV Mode: TV Series inside a collection were not properly supported.

Add from harddisk: Default Seen, Whishlist, Own and Shortlist were not set.

TheMoveDB import: Fixed an issue where TV Movies got the Sci-Fi' genre (e.g 'After the Fall (2010)').

User interface: Fixed overlapping text in IMDb Search result window for systems with font size set to 125% or higher.

Translations: Updated the Simplified Chinese, Finnish, German, Hebrew and Dutch translations.