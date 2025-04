Versie 1.200.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Big files (10Mb+) are saved _much_ faster

Addons Manager removes section from packages.ini on uninstalling lexer

Lexer Detecter writes lexer version to packages.ini (thanks @ildarkhasanshin) Fixed: When clicking between main window and floating groups, code-tree was not updated (thanks @SamC)

Regression: options "ui_font_output_name"/"ui_font_output_size" were ignored (thanks @ildarkhasanshin)

If plugin sets ui-tab title ~15K characters, app freezes (thanks @ildarkhasanshin)

If bookmarks were only auto-shifted by edition above them, they could be not auto-saved

Lexer Detecter missed file extensions for VBScript