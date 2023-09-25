Software-update: Ocenaudio 3.12.7

Ocenaudio logo (75 pix) Versie 3.12.7 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. In deze uitgave is een probleem verholpen bij het plaatsen van markeerpunten:

Changes in version 3.12.7:
  • Fix crash when markers are added

Versienummer 3.12.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ocenaudio
Download https://www.ocenaudio.com/download?version=v3.12.7
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-09-2023 20:29 4

25-09-2023 • 20:29

4

Bron: Ocenaudio

Update-historie

03-08 Ocenaudio 3.20.2 0
10-07 Ocenaudio 3.20.0 0
21-06 Ocenaudio 3.19.4 0
14-06 Ocenaudio 3.19.3 0
01-06 Ocenaudio 3.19.1 0
17-04 Ocenaudio 3.18.0 3
06-03 Ocenaudio 3.17.3 0
21-02 Ocenaudio 3.17.2 1
19-01 Ocenaudio 3.17.1 0
08-01 Ocenaudio 3.17.0 0
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Ocenaudio

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (4)

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JanVQ 25 september 2023 21:04
Ik gebruik al een tijdje Tenacity, een fork van Audacity die ontstaan is na de "controverse" rondom Audacity in 2021. Er ontstonden toen nog andere forks, maar die zijn ten slotte allemaal opgegaan in Tenacity.
Jeroen hofman 25 september 2023 22:52
Grnuik al heeel lang Audacity zal eens kijken naar Tenacity weet nu hoe Audacity werkt, hoop niet dat
Tenacity, veel anders is kwa layout en mogelijkheden.
Roel1966 25 september 2023 23:30
Denk dat Ocenaudio dezelfde beperking heeft als Audacity zal hebben namelijk meer sporen opname. Hiermee bedoel ik dan dus tegelijkertijd meer sporen kunnen opnemen via een usb device. Via Audacity is mij dat in elk geval niet gelukt en ik ook niets kan vinden hoe het wel zou kunnen.
MrMonkE 26 september 2023 08:04
kay die ga ik proberen want de GUI van Audicty and derivatives erger ik me kapot aan hoe je op de waveform zoomt in/uit scrolled. Het zoomed altijd precies zoals je NIET wilt lijkt wel.

Edit: Lekker overzichtelijke download sectie.. jfc

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 24 juli 2024 12:45]


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