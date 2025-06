TechSmith heeft versie 23.1.2 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Added user preference for Recorder: Automatically minimize recording window. Bug Fixes Fixed a bug that could cause an empty graphics card name to appear in the list of available graphics cards.

Fixed a user-reported startup crash.

Fixed a bug that could cause a recording to be removed from the project if recording took place with the Project Settings dialog opened,

Fixed several issues that could cause the playhead to jump to the wrong time when editing captions.

Fixed a bug that Export Asset doesn't work when changing temp folder to any drive not C.

Fixed a bug that could prevent changing of audio properties after an Extend Frame.

Fixed an issue where imported media would sometimes sort into the "yesterday" category in Media Bin.