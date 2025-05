WingetUI is een programma dat als grafische gebruikersinterface dient voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows, namelijk WinGet, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en WingetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is open source, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in WingetUI 2.0.3: WingetUI will now be installed under SysDrive:\Program Files. Standard-ascii paths are required now for WingetUI to work The installer includes a built-in migrator/upgrader. to make the migratign experience from single-user to machine-wide installation seamless This change will end crashes related to null clr pointers when importing .net libraries

Issues with the copy log function and with hanging file dialogs have been fixed